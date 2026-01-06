¡ÚÁ´¹ñ½é¡Û°ìÅÙ¤Ë2¤Ä¤Î¥É¥ó¥­¤¬³Ú¤·¤á¤ë ¥É¥ó¥­¡ß¥­¥é¥­¥é¥É¥ó¥­¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿Å¹ÊÞ¤¬ÃÂÀ¸¡ª¡Ö¥É¥ó¡¦¥­¥Û¡¼¥ÆÀéÍÕÉÙ»Î¸«Å¹¡×2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ¹¯²ð¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆÀéÍÕÉÙ»Î¸«Å¹¡×(ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô)¤òÀéÍÕEX¥Ó¥ë¤Î3¡¦4³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÅ¹¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤È¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ½éÅ¸³«¤Î¡Ö¥¥é¥¥é¥É¥ó¥¡×¤ò¥Õ¥í¥¢¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤¿¡¢Á´¹ñ½é¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ÈÂÖ¤¬»ý¤Ä¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢Éý¹¤¤µÒÁØ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±Ø¥Á¥«¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¡¢¼ãÇ¯ÁØ¡¦Ã±¿È¼Ô¤Ø¤ÎÁÊµá¤ò¶¯²½
¡¡¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆÀéÍÕÉÙ»Î¸«Å¹¡×¤Ï¡¢JRÀéÍÕ±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó6Ê¬¡¢µþÀ®ÀéÍÕÃæ±û±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó4Ê¬¤È¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¡ÖÀéÍÕEX¥Ó¥ë¡×Æâ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ë¼þÊÕ¤Ï°û¿©³¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬Ì©½¸¤·¡¢ÃëÌëÌä¤ï¤º¿ÍÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ó¥ëÆâ¤Î¼çÍ×ÍøÍÑ¼ÔÁØ¤¬Ã±¿È¼ÔÌó6³ä¤òÀê¤á¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â20¡Á30Âå¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦Î©ÃÏÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢ZÀ¤Âå¤ä¼ãÇ¯Ã±¿È¼Ô¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¡Ö¥¥é¥¥é¥É¥ó¥¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤Ï2¤Ä¤ÇÌó230ÄÚ¤Î¶¹¾®Å¹ÊÞ¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥¤¥óÄÌÏ©¤ò¤¤¤º¤ì¤â1.6¥á¡¼¥È¥ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²÷Å¬¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¤òÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ëÀéÍÕ±Ø¼þÊÕºÇÂçµé¤ÎÉÊÂ·¤¨
¡¡±Ø¼þÊÕ¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¤¬Â¿¿ô¤¢¤ëÃæ¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ÍèÅ¹Æ°µ¡¤Ë·Ò¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÀéÍÕ±Ø¼þÊÕºÇÂçµé¤ÎÉÊÂ·¤¨¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦3³¬¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡§Æü¾ï¤ËÍøÊØÀ¤È¡Ö·ò¹¯¡×¤ò¥×¥é¥¹
¡¡Æü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã±¿È¼Ô¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë±þ¤¨¡¢ËÉÙ¤Ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÅ¸³«¡£¼ê·Ú¤Ë»î¤»¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¼«ÈÎµ¡¤âÀßÃÖ¤·¡¢ÀéÍÕ±Ø¼þÊÕºÇÂçµé¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦4³¬¥¥é¥¥é¥É¥ó¥¡§¥È¥ì¥ó¥É¤È¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤òÅ°ÄìÄÉµÚ
¡¡³ØÀ¸¤«¤éÆ¯¤¯½÷À¤Þ¤Ç¤Î¹¤á¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ë¸þ¤±¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ë¥«¥é¥³¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀßÃÖ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ü¤ÎÊÉÂ¦¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤òÀéÍÕ±Ø¼þÊÕºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¼è¤êÂ·¤¨¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö°Â¤é¤®¤Î¼«Á³¶õ´Ö¡×¤ÈºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤¬½¸¤¦¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¥Í¥ª¥ó¶õ´Ö¡×¡¡¡¡
¡¡3³¬Å¹Æâ¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡Ö¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¾ì½ê¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀéÍÕ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¶õ¡¢ÎÐ¡¢ºù¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁõ¾þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¡ÖÉ÷ÂÀ¤¯¤ó¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À»Ñ¤Î¥É¥ó¥Ú¥ó¤È¥É¥ó¥³¤Î¥í¥´¤¬Å¹Æâ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥ó¥Ú¥ó¤È¥É¥ó¥³¤¬ÀéÍÕ¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ò»ý¤Ä¡¢ÅöÅ¹¸ÂÄê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©Æâ½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë4³¬¤Î¡Ö¥¥é¥¥é¥É¥ó¥¡×¤Ç¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢20¡Á30Âå¤ÎÃ±¿È½÷À¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥¡¼¥«¥é¡¼¤Ë¥Ñ¡¼¥×¥ë¤òºÎÍÑ¡£²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ä¥Í¥ª¥ó´¶¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤âÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤ÞÁØ¤ËÆëÀ÷¤à¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢Å¹ÊÞÀìÂ°¤ÎPOP¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Ä¾ÀÜÊÉ¤äÃì¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥¢¡¼¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆÀéÍÕÉÙ»Î¸«Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡ÁÍâ5:00
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÉÙ»Î¸«2-14-1 EX¥Ó¥ë3-4F
¸òÄÌ¡§¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø/JRÀéÍÕ±ØÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ6Ê¬¡¢µþÀ®ÀéÍÕÃæ±û±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó4Ê¬
³«Å¹Æü¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00
Çä¾ìÌÌÀÑ¡§3¡¦4³¬ ·×778.44Ö
·úÊª¹½Â¤¡§Å´¹üÂ¤ÃÏ²¼1³¬ÉÕ¤ÃÏ¾å9³¬·ú¤Æ Åã²°1³¬ ¤¦¤Á±Ä¶È»ÜÀß¤Ï3¡¦4³¬ÉôÊ¬
¾¦ÉÊ¹½À®¡§²½¾ÑÉÊ¡¢¥«¥é¥³¥ó¡¢¿©ÉÊ¡¢ÆüÍÑ¾ÃÌ×ÉÊ¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢°áÎÁÉÊ¡¢´á¶ñ¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥¹¥Þ¥Û¥Ñ¡¼¥Ä¡¢Â¾
