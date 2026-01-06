TPCマーケティングリサーチ株式会社、シェーグレン症候群（SjD）について調査結果を発表
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、シェーグレン症候群（SjD）について、医療機関の受診状況や症状による影響、治療実態（治療全体/生物学的製剤）、薬物治療の満足度・不満点、今後の治療に対するニーズなどを調査し、その結果を発表した。
【調査結果】
調査結果より、直近3か月間の薬物治療の状況では、飲み薬が6～7割、点眼薬が半数近く、注射薬（生物学的製剤）が1割未満に処方されており、乾燥症状の対症療法である角膜保護などの点眼薬、口腔乾燥改善薬以外では、ステロイドの飲み薬を処方されている人が多いことがわかった。
また、病気の診断時から症状が改善している人は4割近くにとどまり、それ以外の6割ほどは変わらないもしくは悪化している。さらに、薬物治療の満足度が低いことからも、いまだアンメットニーズの非常に高い疾患といえる結果となった。
【調査要覧】
シェーグレン症候群と医師から診断され、その治療のために、現在医療機関を受診している成人男女334人
【調査実査日】
2025年10月17日～22日
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337682&id=bodyimage1】
＜資料名＞
シェーグレン症候群（SjD）の患者調査
―症状による影響、薬物治療の実態を調査／症状改善の不十分さ、QOLへの影響の大きさなど、非常に高いアンメットニーズが存在―
URL：https://www.tpc-osaka.com/c/pharmaceuticals_medical/pr310250172
発刊日：2025年12月16日 頒価：715,000円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：https://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：https://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
