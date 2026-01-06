TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 通販化粧品の市場分析調査』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 通販化粧品の市場分析調査』について、弊社リサーチャーの武本美沙、吉岡由莉のインタビュー記事を2025年12月18日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337661&id=bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆今回通販化粧品をテーマにした調査とのことですが、現在の通販化粧品市場の課題は何だと考えていますか？
武本：現在の通販化粧品市場には、いくつか課題があると考えています。まず1つ目は、ECモールの存在感が高まったことで、自社ECでの新規顧客獲得が難しくなってきている点です。現在は、・・・
◆なるほど。ECモールの台頭や広告効率の低下といった課題があるのですね。こうした課題に対して、主要各社はどのように対処しているのでしょうか？
武本：各社とも、こうした課題に合わせて戦略を見直しており、特にECモールの活用を強化する動きが目立ちます。まず、新規顧客との出会いはECモールでつくり、購入後にLINEやアプリへ誘導して自社のCRMに取り込む流れが一般化しつつあります。・・・
◆なるほど！ECモールでの新規獲得から、自社での育成へつなぐ動きが一段と加速しているのですね。こうした動き以外にも、最近の通販化粧品市場で各社が注力しているポイントや、注目すべき動向はありますか？
武本：はい。もうひとつ注目すべきポイントとして、AI活用の本格化が挙げられます。最近では、AIがユーザーごとの行動パターンを学習し、最適なタイミング・最適なチャネルで情報を届けるパーソナライズ施策が大きく進化しています。LINEの配信内容を・・・
◆AIによって、一人ひとりに合わせたコミュニケーションが実現できるようになってきているのですね。AIでの個別対応が進む一方で、ブランドの見せ方にも変化が出てきているのでしょうか？
吉岡：はい。AIでの個別対応が進む一方で、ブランドの見せ方を見直すリブランディングの動きも強まっています。SNSやECモール、AIを活用したマーケティングが広がるなか、企業が原点に立ち返り、・・・
◆ここまで、市場の最新動向を分かりやすくお話しいただき、ありがとうございました！では、最後になりますが、読者の皆様に一言ありましたらお願いします。
吉岡：本レポートは、弊社の化粧品レポートの中でも特にご活用いただく機会が多い人気テーマのひとつです。各社の販売動向はもちろん、新規獲得や継続率向上、ファン育成につながる施策まで、実務に役立つ内容を幅広く整理しています。今回は、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6598/
2025年 通販化粧品の市場分析調査
ーLTV最大化時代の到来：AIが変える広告効率・継続率・顧客体験ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/beauty_cosmetics/mr210250668
発刊日：2025年11月28日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337661&id=bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆今回通販化粧品をテーマにした調査とのことですが、現在の通販化粧品市場の課題は何だと考えていますか？
武本：現在の通販化粧品市場には、いくつか課題があると考えています。まず1つ目は、ECモールの存在感が高まったことで、自社ECでの新規顧客獲得が難しくなってきている点です。現在は、・・・
◆なるほど。ECモールの台頭や広告効率の低下といった課題があるのですね。こうした課題に対して、主要各社はどのように対処しているのでしょうか？
武本：各社とも、こうした課題に合わせて戦略を見直しており、特にECモールの活用を強化する動きが目立ちます。まず、新規顧客との出会いはECモールでつくり、購入後にLINEやアプリへ誘導して自社のCRMに取り込む流れが一般化しつつあります。・・・
◆なるほど！ECモールでの新規獲得から、自社での育成へつなぐ動きが一段と加速しているのですね。こうした動き以外にも、最近の通販化粧品市場で各社が注力しているポイントや、注目すべき動向はありますか？
武本：はい。もうひとつ注目すべきポイントとして、AI活用の本格化が挙げられます。最近では、AIがユーザーごとの行動パターンを学習し、最適なタイミング・最適なチャネルで情報を届けるパーソナライズ施策が大きく進化しています。LINEの配信内容を・・・
◆AIによって、一人ひとりに合わせたコミュニケーションが実現できるようになってきているのですね。AIでの個別対応が進む一方で、ブランドの見せ方にも変化が出てきているのでしょうか？
吉岡：はい。AIでの個別対応が進む一方で、ブランドの見せ方を見直すリブランディングの動きも強まっています。SNSやECモール、AIを活用したマーケティングが広がるなか、企業が原点に立ち返り、・・・
◆ここまで、市場の最新動向を分かりやすくお話しいただき、ありがとうございました！では、最後になりますが、読者の皆様に一言ありましたらお願いします。
吉岡：本レポートは、弊社の化粧品レポートの中でも特にご活用いただく機会が多い人気テーマのひとつです。各社の販売動向はもちろん、新規獲得や継続率向上、ファン育成につながる施策まで、実務に役立つ内容を幅広く整理しています。今回は、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6598/
2025年 通販化粧品の市場分析調査
ーLTV最大化時代の到来：AIが変える広告効率・継続率・顧客体験ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/beauty_cosmetics/mr210250668
発刊日：2025年11月28日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ