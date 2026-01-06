¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®PR¥ï¥¤¥ä¡¼¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®PR¥ï¥¤¥ä¡¼¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþ¾ðÊóÂç³Ø¡Û1/22(ÌÚ) 13:30～15:30 ½ÐÄ¥·ò¹¯ÁêÃÌ¡Ö·ò¹¯¥¥ã¥Ó¥ó¤Ö¤É¤¦¡×¤ò³«ºÅ
¡¡Åìµþ¾ðÊóÂç³Ø¡ÊÀßÃÖ¼Ô¡§³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡Ë¤Ï¡¢½ÐÄ¥·ò¹¯ÁêÃÌ¡Ö·ò¹¯¥¥ã¥Ó¥ó¤Ö¤É¤¦¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ¾ðÊóÂç³Ø´Ç¸î³ØÉô¤Î¶µ°÷¤È³ØÀ¸¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬Âç³Ø¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤È·ò¹¯ÁêÃÌ¤ò½ÐÁ°¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£¡¡
¡¡¤´¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢À§Èó¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£·ò¹¯¥¥ã¥Ó¥ó¤Ö¤É¤¦³µÍ×
¡¡³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë13»þ30Ê¬～15»þ30Ê¬
¡¡¾ì½ê¡§Àé¾ëÂæ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¡ÊÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶èÀé¾ëÂæÀ¾2-1-2¡Ë
¡¡»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯ÆâÍÆ¡¡·ì°µÂ¬Äê¡¢·ì´ÉÇ¯ÎðÂ¬Äê¡¢¹üÌ©ÅÙÂ¬Äê¡¢ÂÎÁÈÀ®¤Ê¤É
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¡Åìµþ¾ðÊóÂç³Ø¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¼ÂÁ©¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー
¡¡Tel 043-235-7156¡¿Email¡§n3ide25@rsch.tuis.ac.jp