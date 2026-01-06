20260122·ò¹¯¥­¥ã¥Ó¥ó¤Ö¤É¤¦¥Á¥é¥·

東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）は、出張健康相談「健康キャビンぶどう」を開催します。東京情報大学看護学部の教員と学生ボランティアが大学を飛び出し、地域の方々の健康チェックと健康相談を出前で提供する活動です。　
　ご自身の健康で気になることがありましたら、ぜひお立ち寄りください。

¢£·ò¹¯¥­¥ã¥Ó¥ó¤Ö¤É¤¦³µÍ×

¡¡³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë13»þ30Ê¬～15»þ30Ê¬

¡¡¾ì½ê¡§Àé¾ëÂæ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¡ÊÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶èÀé¾ëÂæÀ¾2-1-2¡Ë

¡¡»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ

 

¢£·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯ÆâÍÆ¡¡·ì°µÂ¬Äê¡¢·ì´ÉÇ¯ÎðÂ¬Äê¡¢¹üÌ©ÅÙÂ¬Äê¡¢ÂÎÁÈÀ®¤Ê¤É

 

¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»

¡¡Åìµþ¾ðÊóÂç³Ø¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¼ÂÁ©¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー

¡¡Tel 043-235-7156¡¿Email¡§n3ide25@rsch.tuis.ac.jp