厚生労働省 静岡労働局は、「令和7年 度中高年世代活躍応援プロジェクト」の一環として、概ね35歳から59歳の中高年世代を対象とした合同企業説明会を、2026年1月から2月にかけて静岡県内3会場で開催いたします。





本説明会は、就職・転職を検討する中高年世代の方々が、県内企業の採用担当者から直接話を聞くことができる機会として実施するものです。求人票だけでは分かりにくい職場の雰囲気や、企業が求める人物像など、採用担当者の“リアルな声”を直接聞くことができます。





当日は、今後の働き方やキャリアを考えるキャリアデザインセミナーに加え、複数企業による企業説明会を実施します。参加費無料、服装自由、履歴書不要で、初めての方も安心して参加できる内容となっています。





中高年世代を対象とした合同企業説明会





【開催概要】

イベント名： 中高年世代を対象とした合同企業説明会

対象者 ： 中高年世代(概ね35歳～59歳の方々)

参加費 ： 無料





【開催日時・会場】

▼静岡会場

2026年1月28日(水) 13:30～16:30(受付開始 13:00)

グランシップ 10F 会議室1001

(静岡市駿河区東静岡2-3-1)





▼沼津会場

2026年2月2日(月) 13:30～16:30(受付開始 13:00)

プラサヴェルデ 3F コンベンションホールB

(沼津市大手町1-1-4)





▼浜松会場

2026年2月3日(火) 13:30～16:30(受付開始 13:00)

アクトシティ浜松 3F コングレスセンター 31会議室

(浜松市中央区板屋町111-1)





【参加企業数】

各会場 10社程度





【プログラム(予定)】

13:00～ 受付開始

13:30～14:00 キャリアデザインセミナー

14:00～14:15 企業プレゼンテーション

14:15～16:30 企業説明会









【参加メリット】

・中高年世代の採用に積極的な企業と直接面談が可能

・求人票だけでは分からない、職場の雰囲気や採用担当者の本音を直接聞ける

・キャリアの棚卸しや今後の働き方を考えるキャリアデザインセミナーを実施

・事前申込者には、無料eラーニング講座を提供

(Officeスキル、ビジネスマナー、IT・資格対策など、就職活動やスキルアップに役立つ講座を用意)









【申込方法】

下記の申込フォームよりお申し込みください。

https://forms.office.com/r/UwMNpKYJ5Z

※合同企業説明会、キャリアコンサルタント無料相談ともに

同一フォームから申込可能です。

※詳細は下記特設サイトをご確認ください。

https://shizuoka-chukonen.mhlw.go.jp/job/









【主催・運営】

主催：厚生労働省 静岡労働局

受託・運営(運営事務局)：株式会社人財企画









【本件に関するお問い合わせ先】

厚生労働省 静岡労働局

「中高年世代活躍応援プロジェクト」運営事務局(株式会社人財企画)

TEL ： 052-228-0084

Email： shizuoka-chukonen@zinzai-kikaku.com





本事業は、静岡労働局「中高年世代活躍応援プロジェクト」の委託を受け、株式会社人財企画が運営しております。

ご質問等ございましたら、上記運営事務局までご連絡ください。