一般社団法人日本分析機器工業会(JAIMA、所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5-16、会長：足立 正之／株式会社堀場製作所 代表取締役社長) は、一般社団法人日本臨床検査薬協会(JACRI、会長：小野 徳哉)との共催Webセミナー『知っておきたい百日咳：診断・検査・予防・治療から耐性百日咳の流行』のオンデマンド配信を開始したことをお知らせします。





近年、日本では百日咳が再び注目されています。百日咳は強い感染力を持つ呼吸器感染症で、特に乳児にとって重症化リスクが高く、命に関わることもあります。ワクチン接種により予防可能ですが、感染した場合は早期診断と治療が重要です。PCRなどの迅速検査や適切な抗菌薬投与が感染拡大防止に役立っています。JACRIおよびJAIMAでは、百日咳に関心のある多くの方への情報提供を目的にWebセミナーを企画しました。内容は下記の2テーマです。感染症の分野で豊富な臨床・研究実績を持ち、百日咳をはじめとする呼吸器感染症のガイドライン策定や耐性菌問題への対応などで実績のある千葉大学真菌医学研究センターの石和田 稔彦先生が演者を務めています。





【Webセミナー概要】

配信期間： 2026年1月6日(火)から。終了日は定めていません

視聴方法： https://www.jaima.or.jp/jp/news_detail/webinar_20260106/

聴講費 ： 無料

講演内容： 『知っておきたい百日咳：診断・検査・予防・治療から耐性百日咳の流行』

(1) 百日咳の診断・検査・治療・予防について(約18分)

(2) 耐性百日咳の流行と流行時の注意点について(約21分)

演者 ： 千葉大学真菌医学研究センター 感染症制御分野

教授 石和田 稔彦 先生









● 一般社団法人日本分析機器工業会(JAIMA)

https://www.jaima.or.jp/









一般社団法人日本分析機器工業会

TEL：03-3292-0642