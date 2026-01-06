コミー株式会社(埼玉県川口市、代表取締役社長：小宮山 哲)は、割れない姿見『ワーレン』に新ラインアップを追加し、2026年1月6日(火)より販売開始いたします。





割れない姿見『ワーレン』





従来の『ワーレン』はビスで壁面に設置するタイプですが、新しいワーレンは両面テープで貼り付けるだけで簡単に設置できるようになりました。形状は「ねこ」「くま」「まる」「しかく」「ほし」の5種類。壁に貼るだけでお部屋を明るく演出してくれます。ミラーは面取り加工で安全性を強化し、教育施設や医療・介護施設など幅広い用途に対応します。





新ラインアップは5種類





■『ワーレン』の特長

●割れない安全設計。ハンマーで叩いても割れないポリカーボネート製

●軽量で設置も簡単。両面テープで貼るだけ！

●教育施設、医療・介護施設など「割れては困る場所」に最適









■商品仕様

商品名 ： ワーレン

品番/価格(税別)： V35NEKO/15,000円

V35KUMA/15,000円

V35MARU/15,000円

V35SHIKAKU/15,000円

V12HOSHI/8,800円

販売開始日 ： 2026年1月6日(火)

URL ： https://www.komy.jp/product/v/

※入数は1枚、V12HOSHIのみ3枚で1セットです。





商品仕様





■コミー株式会社

1973年設立。ミラーメーカーとして独自技術を活かし、コンビニから航空機まで安全・防犯・サービス・効率アップに役立つ商品など、ミラーで社会のあらゆる死角を解消するために様々な商品を開発・製造・販売しています。

ホームページ： https://www.komy.jp/









■商品に関するお問合わせ

コミー株式会社 営業部

TEL ： 0120-531-073

お問合わせフォーム： https://www.komy.jp/contact/