スリール株式会社





スリール株式会社(本社：東京都文京区、代表：堀江 敦子)は、福岡市の令和7年度「ライフデザイン支援事業」を受託し、「ふくおか1day子育て体験プログラム」及び「ライフデザインセミナー」を実施しています。





若者やこれから子育てを考える世代が、将来において、結婚や子育てを含めた多様な選択肢があることを学び、“自分らしい未来”を考えるきっかけや気づきの機会を提供していきます。





2026年1月24日(土)に開催の「ふくおか1day子育て体験プログラム」の参加者を募集しております。詳細は以下URLよりご確認ください。





※ふくおか1day子育て体験プログラム： https://kodomo.city.fukuoka.lg.jp/info/18375/





ふくおか1day子育て体験プログラム





■実施の背景

少子化やライフスタイルの多様化が進む中、若者やこれから子育てを考える世代にとって、「結婚」「出産」「子育て」「キャリア」「パートナーシップ」といったライフプランの選択は、将来設計における重要なテーマとなっています。





福岡市は第6次福岡市子ども総合計画に基づき、それぞれのライフステージや状況に応じた切れ目のない支援に取り組んでおり、若者等が出産や子育て等の具体的なイメージを持つための支援として、本事業を実施しています。









■実施概要

本事業は、若者等の出産や子育て等に関する不安の軽減を図ることを目的に、以下の取り組みを行っています。

・実際に子育て中の家庭を訪問し、子育て家庭の日常生活を体験しながら、結婚や出産、子育てに関する疑問や不安について、実体験に基づくアドバイスを受けることができる「ふくおか1day子育て体験プログラム」の実施

・ライフデザインの考え方について学ぶとともに、多様なロールモデルと出会い、自らのライフプランについて考えるための「ライフデザインセミナー」の実施





スリール株式会社では、2010年から実施を続ける仕事と育児の両立体験プログラム「ワーク＆ライフ・インターン」の知見と実績を活かし、これらの取り組みを包括的に運営し、子育て家庭の「多様な生き方を知ること」を通して、それまでの価値観やバイアスに気づき、自身のライフプランを前向きに考え、将来に向けて新たな一歩を踏み出すきっかけとなるよう支援をしてまいります。









■主催 ：福岡市

委託事業者：スリール株式会社









■スリール株式会社 企業概要

代表 ： 堀江 敦子

設立 ： 2010年11月

所在地 ： 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目30-10 本郷K＆Kビル5階・6階

小野田総合法律事務所内 social hive HONGO

HP ： https://sourire-heart.com/

業務内容： 企業向けコンサルティング・研修、

ライフとキャリアのデザイン教育(ワーク＆ライフ・インターン運営)、

個人向けセミナー開催など