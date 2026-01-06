サイバー脅威インテリジェンスを提供するKELA(ケラ、本社：イスラエル)の日本法人であるKELA株式会社(東京都千代田区、執行役員社長 兼 COO 廣川 裕司)とUltra Red Ltd.(ウルトラレッド、本社：イスラエル)は、2026年1月21日(水)名古屋にて、「世界の犯罪集団から狙われる日本企業、先手防御の最新セキュリティ対策とは？」をテーマに、「KELAグループ Active Cyber Defenseセミナー」を開催します。





Nagoya Seminar





日本企業を狙ったサイバー攻撃が急増する中、従来の全方位的な防御や侵入されてからの受動的対応では進化した最新・先端のランサムウェア攻撃は防げません。このような中、緊急度と重要度を見極めた効率的・能動的な対策が求められており、本年5月には、ACD法(Active Cyber Defense能動的サイバー防御)が成立しました。

本セミナーでは、CTI(サイバー脅威インテリジェンス)、ASM(アタック・サーフェス・マネジメント)、CTEM(継続的脅威エクスポージャー管理)、AI エージェントALEXなどを駆使した「能動的サイバー防御」の最新事例と「実践的なアプローチ」を紹介します。

また、「ULTRA RED」によりグループ全体のアタックサーフェス撲滅に向けて取り組んでおられるオープンハウスグループ様から、導入背景、導入成果などをご紹介いただきます。









【開催概要】

◆タイトル

KELAグループ Active Cyber Defense名古屋セミナー

「世界の犯罪集団から狙われる日本企業、先手防御の最新セキュリティ対策とは？」





◆主催

KELA株式会社、ULTRA RED Ltd.





◆日時

2026年1月21日(水)

セミナー 14:30～16:30 (受付開始14:00)／懇親会 17:00～





◆会場

ミーティングスペースAP名古屋 Webinar 同時開催

※会場アクセス

https://www.tc-forum.co.jp/ap-nagoya/access/





◆定員

会場定員 30名

Webinar 60名





◆参加費

無料／事前登録制





◆申し込み

＜イベントサイトから＞

https://info.ke-la.com/jp-nagoya-seminar-2026









【プログラム】

最新情報・タイムスケジュールはセミナーページをご覧ください。

https://info.ke-la.com/jp-nagoya-seminar-2026





◆ランサムウェアと情報窃取型マルウェアへの先手防御

＜KELAが実現する実践的サイバー脅威対策＞

ランサムウェア攻撃の多くは、情報窃取型マルウェアによる初期侵入から始まります。本セッションでは、KELAの脅威インテリジェンスを活用し、攻撃前に脅威を検知・対処するためのアプローチを紹介。実際の攻撃事例や最新のサイバー犯罪トレンドを交え、先手を取るための防御戦略を解説します。

KELA株式会社 Sales Engineer 上野 隆幸





◆攻撃者優位な中での守り方

＜CTEMを活用した積極的サイバー防御＞

「ULTRA REDで強化する企業のサイバー防御」

DXによって広がり続けるアタックサーフェス。特にインターネットに接続されているアセットのリスクをどう管理していくかが課題となっています。 本セッションでは、CTEMによる積極的サイバー防御の必要性、その背景や利点、進め方を解説します。

ULTRA RED Ltd. プリンシパル セキュリティ エンジニア 橋本 賢一郎





◆事例講演

＜ULTRA RED導入事例＞

株式会社オープンハウスグループ 情報システム部 升澤 隼澄 様









■KELAについて

https://www.kelacyber.com/ja/

サイバー脅威インテリジェンス企業として数々の受賞歴を誇る KELA(KELA Research and Strategy)の使命は、サイバー犯罪のアンダーグラウンドからの脅威に関して、実用的なインテリジェンスを提供し、サイバー攻撃の防止と無力化をサポートすることです。 2009年に設立されたKELAは、独自の自動化テクノロジーと、高度な技術を持つサイバーインテリジェンスのアナリストを擁しており、数々の成功を収めています。世界中で信頼を得ているKELAのテクノロジーは、隠れたアンダーグラウンドに侵入し、脅威を徹底的に監視、追跡、調査することで、実際のリスクを明らかにし、プロアクティブな保護を可能にします。 KELA の革新的なソリューションは、攻撃者の目から見た、高度にコンテキスト化されたインテリジェンスを顧客に提供し、プロアクティブなネットワーク防御、ならびにブラインドスポットの排除を実現します。KELAの日本法人は、2019年に設立されました。









■ULTRA REDについて

https://www.ultrared.ai/jp/home

ULTRA RED(ULTRA RED Ltd. 本社：イスラエル、代表者：CEO Eran Shtauber)は、世界有数のCTEM(Continuous Threat Exposure Management)プロバイダーです。ULTRA REDは、攻撃対象領域のマッピングに比類のないスキャン深度を利用し、それを最強のサイバーインテリジェンスと組み合わせることで、サイバーセキュリティに対するまったく新しいアプローチを提案します。