株式会社HARVIA JAPANは、家庭利用を目的としたサウナルームおよびサウナヒーターを対象に、メーカー保証期間を含めて合計5年間の長期保証を提供する「5年延長保証サービス」を、2026年1月受注分より開始いたします。

1回あたり50万円（税込）までを保証対象とする修理サポート

本サービスは、家庭用サウナを安心して長期使用いただくための修理サポートプログラムです。自然故障による修理について、シーズヒーター（ヒーターエレメント）の交換を含め、1回あたり50万円（税込）を上限として保証対象とし、延長保証期間中の修理回数に制限はありません。なお、本サービスは、ジャパンワランティサポート株式会社と株式会社HARVIA JAPANが提携し、提供するものです。【提携先について】ジャパンワランティサポート株式会社は、住宅設備機器や再生可能エネルギー機器を対象とした修理サポートサービス「あんしん修理サポート」を運営する企業です。2010年の設立以来、住宅設備分野における長期保証および修理サポートを提供しています。

サービスの概要

・保証期間：メーカー保証を含めた合計5年間・対象：家庭利用向けサウナルームおよびサウナヒーター・保証内容：自然故障に起因する修理・保証上限：1回あたり50万円（税込）・修理回数：制限なし・申込料：無料

対象商品

【インドアサウナ】SOPシリーズ／LV2216／LXシリーズ【アウトドアサウナ】BRシリーズ／レジェンド アウトドアサウナキャビンシリーズ【家庭用サウナヒーター（対象製品）】DELTA3B／KIP6・KIP8／CILINDRO6／SPIRIT6・SPIRIT9※上記に記載のないサウナヒーターは、本保証サービスの対象外となります。

保証の範囲および除外項目

・保証の範囲：自然故障による製品の瑕疵修理・除外項目 メンテナンス・清掃 消耗品の交換（ヒーターエレメントを除く） 製品の性能・機能に影響しない外観の経年劣化・材質劣化 自然災害による損傷 施工不良など※ 保証修理はメーカー保証規定に準じます。詳細は保証書をご参照ください。

ハルビアについて

⾼い安全性と安⼼のサポートネットワークを持つ、サウナ＆スパの世界No.1 ブランド

1950 年にサウナの本場フィンランドで創業。ハルビアは、サウナヒーター市場においてフィンランドをはじめとする欧州でも圧倒的シェアを誇り⾼い評価を得ている、サウナ＆スパ業界のグローバルマーケットリーダーです。サウナの熱がもたらす様々な効果によるウェルビーイングの提供をミッションとして、現在200 社以上のパートナーと提携し、世界90 ヶ国へサウナ＆スパ製品を提供しています。 HARVIA JAPAN は⽇本市場で展開する10kW 以下のサウナヒーター全機種について電気用品安全法の基準を満たす厳しい検査を実施し、E マークを表⽰。安全性が証明された製品のみを販売しています。 また、ショールームの運営と販売・施⼯・メンテナンスを⾏うハルビア サウナ ディーラーを全国に展開しているため、⾒て触って体感し納得して購⼊でき、アフターサポートも迅速にご提供できます。ハルビアはご家庭でも事業でも安⼼してご使⽤いただける、サウナ＆スパの世界No.1 ブランドです。

提携先 会社概要

社名：ジャパンワランティサポート株式会社本社所在地：〒108-0073 東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー29F代表取締役社長：小田 則彦事業内容：住宅設備機器、再生可能エネルギー機器の故障による修理対応や不具合の解決をサポートする「あんしん修理サポート」の運営設立：2010年3月URL：https://www.jpwsp.com/

株式会社HARVIA JAPAN 会社概要

【会社概要】社名︓株式会社HARVIA JAPAN本社所在地︓〒107-0052 東京都港区⾚坂7-1-1 ⻘⼭安⽥ビルB1F代表取締役社⻑︓笠間 聖司事業内容︓ ハルビア サウナ＆スパ製品の輸⼊及び販売事業設⽴︓ 2023 年8 ⽉HP︓https://harvia.jp