国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年1月21日（水）・22日（木）の2日間、マイドームおおさかにて「AI博覧会 Osaka 2026」を開催します。2025年1月の大阪初開催では、2日間で3,393名の来場者を記録し、関西圏におけるAI導入意欲の高さを証明しました。2回目となる今回は、最新のAI製品50社 / 100製品の展示に加え、ビジネスの最前線を語るトップランナーによる30以上のカンファレンスを実施。本イベントを通じてAIの「社会実装」を強力に推進します。本日カンファレンス第3弾のスピーカー7名を公開しました。ビジネス変革のカギとなる最先端のAIトレンドを一挙に収集できる絶好の機会です。ぜひご参加ください。

Notionが実現するAIエージェントとのチームワーク

日時：2026年1月22日（木）13:00～13:40Notionをナレッジとワークフローのハブにし、AIエージェントを“AIチームメイト“として活用する方法を紹介します。

西 勝清 氏Notion Labs Japan合同会社 ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当大学卒業後、シスコシステムズへ入社。セールス部門で多数の大手企業のグローバル展開プロジェクトに貢献、社長室戦略チームで事業企画や戦略策定を経験。2012年 LinkedIn Japanに立ち上げメンバーとして入社。人事向け法人営業部門を統括。2019年 WeWork Japanに入社。営業シニアディレクターとして事業拡大を牽引。2020年9月よりNotion日本1号社員として、ビジネスオペレーション全般を担当。

AI×データで現場を動かす安全な基盤とAIアシスタント活用術

日時：2026年1月22日（木）14:00～14:40データのセキュリティとガバナンスを維持し、SnowflakeでAIエージェントを「設計・実装・運用」するポイントを解説。

草野 繁 氏Snowflake合同会社 第三ソリューションエンジニアリング本部長スノーフレイク日本法人で運輸・運送・旅行業やヘルスケア・ライフサイエンス業界のお客様などを担当するソリューションエンジニアリングチームをリード。スノーフレイクに加わる以前15年間は、VMwareで仮想化・クラウド・EUC・ネットワーク・セキュリティのビジネスの啓蒙活動に従事。2012年に西日本SE部長、2016年に西日本SE統括部長を経て、2020年～2022年までSE本部長を務めた。

AI × 人材育成で未来をリード！DX時代の成功戦略

日時：2026年1月22日（木）16:00～16:40DX人材が増えることでAI活用は指数的に加速します。AI活用の鍵を握るDX人材の育成方法について事例を交えて解説します。

木下 順 氏京セラコミュニケーションシステム株式会社 DXコンサルタント京セラ株式会社にて、財務、情報システムに従事し、主にM&A後のシステムPMI(Post Merger Integration)を担当する。2018年より、切削工具を製造する部門に異動し、DX戦略の策定及びDX人材育成を担当する。2025年より、京セラコミュニケーションシステム株式会社に出向し、製造業向けにDX戦略の策定及びDXシステムの導入支援を担当する。

萩原 慎二 氏京セラ株式会社 機械工具事業本部 DXエバンジェリスト京セラ株式会社 機械工具事業本部所属。資材所要量計画の実務を担う傍ら、社内公募により「DXエバンジェリスト」に選抜。現場業務と兼務しながらkintoneやRPAによる業務改善を推進。現在は現場へUターンし、スケジュール作成WEBアプリの内製開発や、Pythonと生成AIを組み合わせた図面解析フローの構築など、現場の「当事者」として先端技術の実装と定着をリードしている。

製造業における現場主導のAI活用と、成功のためのポイント

日時：2026年1月22日（木）11:20～11:50現場発の小さなAI活用を起点に、仲間づくりと人材育成で全社展開へ広げた製造業DXの実践と成功の勘所を紹介します。

太古 無限 氏ダイハツ工業株式会社 DX推進室 デジタル変革グループ長 (兼) 東京LABOシニアデータサイエンティスト (兼) DX戦略担当2007年ダイハツ工業入社後は開発部にて小型車用エンジンの制御開発を担当。2020年から東京LABOデータサイエンスグループ長、2021年からDX推進室データサイエンスグループ長(兼務）を経て、DX推進室デジタル変革グループ長(兼)東京LABOシニアデータサイエンティストとして、全社のDXを推進する業務に従事。その他に、滋賀大学データサイエンス学部インダストリーアドバイザーとして、社外におけるAI活用の普及活動にも努める。経営学修士。「Forbes JAPAN CIO Award 2024-25」にて、次世代のテクノロジーリーダーのひとりとして「チェンジレガシー賞」を受賞。

ChatGPT登場から3年、企業が直面する生成AI活用の壁

日時：2026年1月22日（木）13:50～14:20生成AI活用の成果不足や限界への懸念に対し、SIGNATEの実績を基に企業の課題と対策を解説します。

宇那木 涼介 氏株式会社SIGNATE 大阪ブランチ / シニアアカウントエグゼクティブイオンモールにて、顧客・人流等のビッグデータ解析に基づくマーケティング戦略策定業務等に従事。その後、SIGNATEに入社。現職では企業のAI開発プロジェクト、生成AI関連のコンサルティングプロジェクトに従事。

AIエージェント×日経で拓く、AI時代の情報活用の未来

日時：2026年1月22日（木）14:40～15:10AIの利用が進む中、AIエージェント×日経による、情報を最大限に活用した業務の未来についてデモを交えて解説します。

藤尾 諭 氏株式会社日本経済新聞社 情報サービスユニット / 部次長2007年 国内大手IT企業に入社、官公庁向けに営業を担当。2010年 外資IT企業に入社、クラウドビジネスに従事。2012年 国内大手メーカー企業に入社、新規事業開発部門で法人向けSaaSサービスの立ち上げに従事。2016年 国内大手電機メーカー企業に入社、法人向けディスプレイの新規事業を推進。2021年~ 日本経済新聞社に入社、法人向け事業を担当。2025年にはプロダクトマネージャーとして生成AIサービス「NIKKEI KAI」のリリースを牽引、現在は事業責任者を務めている。

■「AI博覧会 Osaka 2026」開催概要

名称：AI博覧会 Osaka 2026会期：2026年1月21日（水）～22日（木）10:00～18:00（最終日は17:00まで）会場：マイドームおおさか 展示ホール3F住所：〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋2－5主催：株式会社アイスマイリー後援：・一般社団法人 日本ディープラーニング協会・一般社団法人 生成AI活用普及協会・一般社団法人 金融データ活用推進協会・一般社団法人 データサイエンティスト協会・一般社団法人 生成ＡＩ協会・一般社団法人 ソフトウェア協会出展対象品目：AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等想定来場者人数：3,500名出展社数：50社100製品以上カンファレンス数：30講演以上公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/

