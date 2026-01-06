特定非営利活動法人(NPO法人)ライフアクティブクラブ（所在地：大阪府堺市、理事長：竹内信美）は、堺市総合福祉会館にて、「おひとり様シニア」を対象とした無料老後相談会（ボランティア）を開催することを決定しました。

相談会は、毎週水曜日 13:00～16:00、堺市総合福祉会館にて実施し、独身・高齢夫婦・子ども不在・遠方家族など、「日常生活や老後への不安に頼れる人がいない」方の相談に幅広く対応します。また本プロジェクトは、終活サービスを提供する「なごみ終活サポート」との連携により、専門的な相談や実務支援にも対応可能な体制を整えております。■ 開催の背景近年、「おひとり様シニア」の増加とともに、以下の課題を抱える高齢者が増えています。・相談相手がいない・将来の生活不安・緊急時や医療への備え・終末期や死後への不安特に以下の方の状況は深刻化しており、本人だけでなく家族・親族・医療・福祉現場にも影響が及んでいます。・独身で頼れる人がいない・夫婦ともに高齢で支援が乏しい・子どもがいない、または遠方・兄弟姉妹にも頼れない地域で支え合う仕組みを整えるため、本相談会の定期開催に至りました。■ 対応できる相談内容老後に関する不安全般に対応いたします。主な相談例・老後の生活不安・身元保証人がいない・入院・施設入居の手続き・認知症など将来の備え・お金・相続・遺言の相談・家族関係・地域支援に関する不安専門性の高い相談には、身元保証・死後事務・任意後見などの終活サービスを提供している「なごみ終活サポート」や、終活支援に精通した行政書士が無料相談を対応いたします。■ 老後の現実と家族の負担人生の最終段階には、本人だけでなく周囲にも大きな負担が生じます。

・施設探し・契約・緊急時対応・入院・手術時の判断と手続き・終末期医療に関する意思決定・葬儀・火葬・納骨・遺品整理・相続・死後の事務特に家族が遠方にいる場合、時間的・体力的・精神的な負担は非常に大きくなります。相談会では、ご状況を伺い、適切な解決方法をご提案いたします。■ 相談会概要名称：おひとり様シニア 無料相談会日時：毎週水曜日 13:00～16:00場所：堺市総合福祉会館 2F堺市民活動コーナー参加費：無料予約：不要（事前予約優先対応あり）

■ 運営団体について●特定非営利活動法人(NPO法人)ライフアクティブクラブおひとり様支援部高齢者支援・地域活動・福祉事業を展開し、「一人を孤独にしない社会」を目指す大阪府堺市のNPO法人。団体理念：ライフアクティブクラブ（LAC）は、「生涯現役、人生経験を活かし充実した日々を」を理念に掲げています。年齢や立場を問わず、これまでの経験や知識を活かし、お互いが支え合いながら安心して暮らせる社会づくりを目指します。孤立や不安を抱える高齢者が増える現代において、対話とつながりによる心の支えを何より大切に活動を続けています。

●協力企業 なごみ終活サポート関西を中心に、身元保証、任意後見、死後事務、相続整理など、家族を頼れないシニアを支える専門終活サービスを展開しています。老後の生活不安から、入院・施設入居・終末期医療への対応、そしてご逝去後の事務処理に至るまで、人生の最終段階で発生する課題に対して包括的な支援を提供。家族の役割を担い、ご本人に代わって「生涯の伴走支援」を行うことを使命としています。サービス開始から7年、京都新聞での取材実績をはじめ、医療・介護・行政・福祉関係者からも信頼を獲得し、地域の支援ネットワーク拡大に取り組んでいます。特に堺市では、セミナー開催や大学講義、支援団体連携など幅広い地域活動を展開し、行政・教育・地域福祉との接点を強めながら、孤立しやすい高齢者を支える取り組みを継続。終活が「一部の人の問題」ではなく、「誰にでも訪れる人生設計」であるという考えのもと、安心できる老後の実現と社会課題の解決を目指して活動しています。