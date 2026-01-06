PDFをアップロードするだけで、本の印刷・製本・配送までを一括で行える製本サービス「製本直送.com」を運営する株式会社ブックフロント(所在地：東京都練馬区、代表：渡邉佳樹、以下当社)は、製本直送.comにおいて、電子マネー決済PayPayの導入を発表しました。導入時期は2026年2月中を予定しています。この導入により、クレジットカードを持たないユーザーや、オンラインでのカード番号入力に懸念を持つユーザーに対して、より便利で安心・安全な決済手段を提供します。URL：https://www.seichoku.com/

PayPay決済導入の背景

オンラインの取引において、金銭トラブルや詐欺メールなど、セキュリティに関する問題が指摘されています。これに対応して、オンラインでのクレジットカード番号入力への懸念を払拭し、クレジットカードを持たないユーザーも安心してサービスを利用できるよう、電子マネー決済の導入に至りました。チャージした残高の範囲内でのみ利用できるため、デビットカードのような感覚で利用できます。

PayPay決済によるセキュリティ向上

PayPay決済の導入により、以下のセキュリティ面でのメリットが得られます：・クレジットカード情報の非保持製本直送.com上でクレジットカード番号を入力する必要がなく、カード情報の漏洩リスクを回避できます・PayPayの高度なセキュリティPayPayアプリ内での決済となるため、PayPayが提供する多層的なセキュリティ対策(生体認証、端末認証、不正検知システム等)の保護を受けられます・利用金額の事前管理チャージした残高の範囲内でのみ利用できるため、万が一の際も被害を最小限に抑えることができます・トークン化技術決済時にクレジットカード番号の代わりにトークン(代替番号)が使用されるため、カード情報が外部に漏れることがありません。

PayPayとの連携の仕組み

【スマートフォンでの決済】製本直送.comでPayPay決済を選択し注文するとPayPayアプリが起動します。アプリ内で表示された注文代金を決済すると、製本直送.comの注文完了ページにリダイレクトされ注文が完了します。

【PCでの決済】製本直送.comでPayPay決済を選択して注文するとQRコードが表示されます。PayPayアプリでQRコードを読み取り、注文代金を決済するとPCの画面で製本直送.comの注文完了ページにリダイレクトされ注文が完了します。

製本直送.comとは

製本直送.comは、PDFをアップロードするだけで、本の印刷・製本・配送までを一括で行えるオンデマンド製本サービスです。1冊から注文でき、個人・法人問わず幅広いユーザーに利用されています。DTPの専門知識がなくても使えるよう設計されており、塗り足しやトンボ、表紙データの切り分けといった複雑な作業は不要。WordやPowerPointで作成したデータをPDF化すれば、そのまま製本できます。最短で当日出荷にも対応。自宅だけでなく、別住所への直接配送も行えます。自作の本をオンラインで販売できる「どこでも出版」、法人が自社サービスに製本機能を組み込める「製本API」など、独自の機能も提供。印刷・製本の自動化を支援するこれらの仕組みにより、より柔軟な活用が可能です。「本を作る、売る、贈る、読む。」という多様な行為を一つの価値として捉え、製本直送.comは、誰もが気軽に本づくりを楽しめるサービスとして、電子と紙の新たな接点を提案しています。

会社概要

商号 ：株式会社ブックフロント代表者 ：代表取締役 渡邉佳樹所在地 ：東京都練馬区豊玉北6丁目13番3号 4階設立 ：2016年5月13日資本金 ：3,500万円事業内容：インターネットでのウェブサイトの企画、運営、コンサルタント事業インターネットを利用した情報提供サービス及びマーケティング業務インターネットオンラインショッピングサイトの運営URL：http://www.bookfront.co.jp/X：https://x.com/seichokuInstagram：https://www.instagram.com/seihonchokuso/?hl=hrFacebook：https://www.facebook.com/seichoku/?locale=ja_JPYoutube：https://www.youtube.com/@seichokucom