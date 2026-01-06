淡路島の「青海波 -SEIKAIHA-」内にある洋食レストラン「海の舎」では、温かく心に響く名曲の数々と、家族の絆を描いた感動の物語を、歌とダンスのオリジナルショーを観ながら食事を愉しむ『ミュージカル＆オペラナイト ～サウンドオブミュージックの世界～』を2026年2月6日（金）から8月28日（金）に開催いたします。ミュージカル＆オペラナイト ～サウンドオブミュージックの世界～：https://awaji-seikaiha.com/news/uminoya/the-sound-of-music/

1930年代オーストリア・ザルツブルクを舞台に、家庭教師マリアがトラップ家に音楽と希望をもたらす名作「サウンドオブミュージック」。母を亡くし、笑顔を忘れていた家族に音楽の温もりと希望をもたらす修道女見習いのマリアの物語が、名曲「ドレミの歌」や「エーデルワイス」などを生演奏で豊かに表現。ステージと客席の距離が近い臨場感溢れる店内では、出演者の息遣いまで感じられる贅沢な夜に、愛と勇気、自由への祈りを五感で体感いただけます。オリジナルショーと共にお愉しみいただける特別コースでは、物語が織りなす世界感を一皿ごとに表現。前菜は、生ハムとじゃがいものドフィノワ、仔鴨ロース肉のロティ、レモンコンフィチュールが奏でる調和を。魚料理は、淡路島産舌平目のポッシェに小柱と蟹のファルスを添え、海の恵みを楽しめます。メインは、淡路牛イチボのローストに芳醇なマデラソース、フォアグラのラビオリと大根のコンポートを添え、旨味が織りなすハーモニーを堪能いただけます。焼きリンゴを使用したデザートで、物語を華やかに締めくくります。特別な金曜日の夜は、音楽の感動と美食の余韻、五感で味わう至福のひとときをお届けいたします。

■青海波 海の舎『ミュージカル＆オペラナイト ～サウンドオブミュージックの世界～』 概要

提供期間：2026年2月6日（金) ～ 8月28日（金) ※毎週金曜日のみ開催時 間：開場18：30（料理提供開始）、開演19：15（最終入店 19：00）、終演 20：30料 金：8,250円（税込）／名 ※お食事＋ミュージックチャージ料含む演目内容：1930年代のオーストリアを舞台に、修道女見習いのマリアが音楽で家族の絆を取り戻し、ナチスの脅威の中で一家が勇気ある決断を下す希望の物語料理内容：前菜/生ハムと芋のドフィノワ 仔鴨ロース肉のロティスープ/ミネストローネのグラタンスープ魚料理/淡路島産下平目のポッシェ小柱と蟹のファルス肉料理/淡路牛イチボのロースト マデラソース フォアグラのラビオリと大根のコンポートデザート/焼きりんごのムース ミードル風味 ドライフルーツのパウンドケーキ備 考：コースの食材が変更になる場合がございますので、ご了承ください。詳細・予約：https://awaji-seikaiha.com/news/uminoya/the-sound-of-music/お問合せ：海の舎（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9110

■ 洋食レストラン『海の舎』概要

所在地：兵庫県淡路市野島大川70電話番号：0799-70-9110座席数：72席定休日：木曜日営業時間：【ランチ】11：00 - 15：00（最終入店 14：00）【カフェ】14：00 - 17：00 ※毎週金曜日、日曜日はイベントの為15：00クローズとなります 【ディナー】17：00 - 21：00（最終入店 19：20）公式HP：https://awaji-seikaiha.com/uminoya/Instagram：https://www.instagram.com/uminoya_awaji/