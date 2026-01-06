栃木県の観光誘致、PRを行う栃木県B級グルメフェス実行委員会(所在地：栃木県宇都宮市、代表：中野 智仁)は、バトル方式のグルメイベント「栃木県B級グルメフェス」を2026年3月22日に栃木県宇都宮市のオリオンスクエアで行います。





イベント詳細： https://tochigi-b-gurume.com/





会場の様子 1





■栃木県B級グルメフェスについて

この度、栃木県の魅力をPRし、観光誘致に繋げたいという思いで、バトル形式のグルメフェス『栃木県B級グルメフェス』を開催する運びとなりました。第1回開催時は、『栃木県』『宇都宮観光コンベンション協会』『宇都宮商工会議所』の後援をいただきました。栃木県の店舗が、メニューが、食材が、栃木が取り上げられて『栃木県の新名物』が県内外にアピール出来たら嬉しいです。沢山の方に賛同いただき、今回で3回目の開催となります。





出店グルメ例





■イベント概要

タイトル： 栃木県B級グルメフェス

開催日時： 2026年3月22日(日)11:00～20:00(ラストオーダー19:30)

会場 ： オリオンスクエア

(〒320-0802 栃木県宇都宮市江野町8-3)

アクセス： 東武宇都宮駅 徒歩3分

入場料 ： 無料

主催 ： 栃木県B級グルメフェス実行委員会

詳細URL ： https://tochigi-b-gurume.com/





＜内容＞

出場者はSNSによるファン投票で選出。グルメフェス当日の来場者の購入金額で優勝者(店舗)を決定します。来場者は気になる店舗のグルメを食べて(買って)応援！優勝者には賞金10万円を贈呈します。





表彰式





＜過去メディア掲載実績＞

・読売新聞様

・下野新聞様

・とちぎテレビ様

・Yahoo!ニュース様

・47NEWS様

・BIGLOBE NEWS様

他多数のメディア様にて複数回紹介