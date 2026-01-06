総合計570万人のSNSフォロワーを誇りモデル／インフルエンサーとして活躍する「さくら」さんが、2025年12月29日(月)に横浜ランドマークホールにて開催された「JAPAN FASHION FESTA」のランウェイステージとトークセッションに出演し、2026年の抱負を語ると共に、未来のモデルやインフルエンサーに応援コメントを贈りました。









ランウェイステージではこの2026年に自身の就任・活動が決定している「ミスいちご」ステージに出演。

会場には、いつもSNSで見ているさくらさんと生で会える機会ということで、同イベントに出演した小学生、中学生、高校生などのモデル達も多数集まり、期待と熱気に包まれる中、いちごをモチーフにしたドレスワンピース姿でランウェイをウォーキングし、会場を華やかに彩りました。





ランウェイでのさくらさん(中央)





ランウェイでのさくらさん（その2）





ランウェイの後は、5分程のさくらさんのスペシャルトークセッションに。





【MC】

今年はどんな1年でしたか？また、来年はどんな年にされたいですか？





【さくら】

今年は二十歳になった年でもあるのですが、結構いろんなことに挑戦できた年だったのではないかな、と思います。

でも、自分がまだまだだなと思うことばかりなので、来年はよりいろんな挑戦を、楽しみながらしてみたいと思っています。





【MC】

さくらさんはTikTokでも大人気ですが、YouTubeの「さくらチャンネル」やInstagramなどを含めてどれくらいのフォロワーがいらっしゃるのでしょうか？また、努力をされている事や工夫をしている事があったら教えてください。





【さくら】

とても有難いことに、今は全てのSNSの合計で570万人くらいです。

基本的には全部のSNSを毎日動かしているのですが、やっぱり毎日いろんなSNSに自分のことを投稿するので洋服やヘアメイクは変えるようにしています。同じ服を使わないようにしたり、使う場合もアレンジして見え方を変えたり工夫しています。ルーティン化しているので、楽しく撮影できています。家に洋服が溢れているので、年末にちゃんと掃除します(笑)





【MC】

この会場には、さくらさんに憧れてモデルやインフルエンサーを目指している方もたくさんいらっしゃると思います。是非一言、応援のコメントやアドバイスをいただけますか？





【さくら】

私がSNSでこういう活動をすることになったのは、小学校6年生の時に妹と始めたのがきっかけだったのですが、どんなきっかけでも、自分が楽しく、ひとつのことを最後までやることで、見ていただける方が増えていったように思います。是非みなさんも、”自分の楽しいこと”を全力で、そして、”自分のいいところ”を見つけたりして、発信してみてほしいなと思っています。

私も頑張ります！！





(以上、トークセッションより抜粋)





スペシャルトークセッションでのさくらさん





応援コメントを贈るさくらさん





■さくらさん プロフィール

2003年8月8日生まれ(20歳)

宮崎県出身(現在は東京都在住)

趣味 ：メイク、ファッション、コスメ、美容

特技 ：ダンス、振り付け、周りをよく見る事

好きな食べ物：お肉、オムライス、蟹、いちご

「かっこいい」「かわいい」「おもしろい」様々な側面とその感性にZ世代を中心に多くの共感を集め、SNSの総フォロワー数は570万人以上。モデルとして雑誌、ファッションショー等で活動するほか、TV出演やインフルエンサーとして多彩に活躍。

興味がある事は、ミスいちごの活動を通じて、全国のいちごを食べたり産地を訪れる事。





TikTok ： https://www.tiktok.com/@0808sakura

Instagram： https://www.instagram.com/sakura_0808_

YouTube ： https://www.youtube.com/@SAKURA_Channel0808

X ： https://x.com/saku__ra__0808









■ミスいちごについて

全国のいちごのPRと消費拡大を目的に2015年に発足。第9期メンバーとなる「ミスいちご2026」は、現在さくらさん以外のメンバーを選考中で、2026年1月15日に15人のメンバーを発表予定です。

ミスいちごの活動は、イベント出演や各種セレモニー等で産地や生産者のPRを行う他、SNSキャンペーンの実施、百貨店やレストラン、ホテル等への販路マッチング、スイーツ等などの商品開発、観光いちご農園の集客コンサルティングを行うなど、多方面でいちごビジネスと6次産業化を支援しております。

例年ユニークなメンバーが集まり、過去には大食いアイドル・タレントとして人気を博す「もえの あずき」さん、人気モデル・タレントでインフルエンサーの「金子 みゆ」さん、Xで日本人女性として最多のフォロワーを誇る人気タレントの「三上 悠亜」さんなども就任しています。また、これまでたくさんの方がミスいちごを経て、モデル、アイドル、アナウンサー、インフルエンサーなど多方面で活躍しており、SNS時代の新たなインフルエンサーの登竜門の一つとなっています。

ミスいちご 公式ページ： https://www.miss15.jp/









■ミスいちご実行委員会・代表幹事会社 概要

主催 ： 株式会社リトルワールド

代表者 ： 代表取締役 斉藤 豊

所在地 ： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-28-10 #3279

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 23,000,000円

事業内容： 農林水産業の6次産業化支援、地域活性支援

URL ： http://team-chef.jp/company/