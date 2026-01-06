自分史づくりの話題の書『ときめく自分史づくり』(オレンジページ)の著者で、自分史活用の第一人者である河野初江が、人生の後半をより自分らしく、前向きに楽しむためのオリジナルノート「わたしノート」を開発いたしました。講師である河野初江のレッスン動画を見ながらオリジナルシートに記入していくことでノートが完成し、自分が「大切にしているものは何か」ということに気づき、「なりたい自分」を思い描くことができるようになります。そこでこの「わたしノート」を多くの人に知ってもらおうと講座【人生の残り時間が気になり始めたら4つのステップで振り返る「わたしノート」づくり】を、おうち習い事アプリ『ミルーム』で2026年1月12日から開講いたします。





おしゃれな「わたしノート」が完成





■1月12日までに予約をすると6,556円で受講が可能

現在、おうち習い事アプリ『ミルーム』では、講座【人生の残り時間が気になり始めたら4つのステップで振り返る「わたしノート」づくり】開講に先立ち、特別料金で受講できる予約キャンペーンを実施しております。1月12日までに予約すれば入会金7,700円、事務手数料3,300円がいずれも無料となり、受講費6,556円で受講できます。予約キャンペーン終了後の1月13日以降は入会金7,700円と事務手数料3,300円が必要となり、受講費6,556円と合わせて計17,556円になるので、「わたしノート」づくりに関心のある人は、1月12日までに申し込むよう案内をしております。









■「わたしノート」はこんな人におすすめ！

・これまでの道のりを整理したい方

・ひとつのノートに記憶を収めてすっきりしたい方

・これからの生き方を前向きにしたい方

・家族に伝える記録をつくりたい方









■講座の進め方

講師が解説する動画を視聴しながら方法を学び、講師開発のオリジナルシートをダウンロードして記入していきます。









■学習内容

・年表シートで振り返り

・キーワードで思い出の断片を掘り起こす

・得意なことや夢中になったことを探す

・ライフラインシート記入のための準備をする

・ライフラインシートで人生を見直す

・振り返りで見つけた価値観で未来を考える









■動画の内容(カリキュラム)

20分程度のレッスン動画全6コースで構成。動画は繰りかえし何度でも見ることができます。





レッスン1：「わたしノート」の意義や目的を確認。

レッスン2：年表で見る「私のこれまで」

レッスン3：キーワードで掘り起こす「思い出」

レッスン4：ライフラインシートを書いてみよう

レッスン5：現在の自分を把握し未来につなげる

レッスン6：ノートの生かし方









■申込方法

講座【人生の残り時間が気になり始めたら4つのステップで振り返る「わたしノート」づくり】はおうち習い事アプリ『ミルーム』の以下のURLからお申込みください。

https://miroom.com/courses/3522









■受講費

【キャンペーン期間1月12日までに申し込んだ場合】

・入会金 ：0円

・事務手数料 ：0円

・2カ月分の受講費：6,556円(税込み)





合計 ：6,556円(税込み)





※申し込み日～3月12日の間は、当講座だけでなく他の講座動画も視聴可能です。

※3月12日以降も受講の場合3月11日23時59分までに解約手続きをしなければ、自動更新となり引き続き受講できます。

※受講を2カ月で終了する場合3月11日23時59分までに『ミルーム』のマイページで解約の手続きをしてください。





【1月13日以降にお申込みの場合】

・入会金 ：7,700円(税込み)

・事務手数料 ：3,300円(税込み)

・2カ月分の受講費：6,556円(税込み)





合計 ：17,556円





【オリジナルキット】

以下の「オールインワンキット」を別料金で用意しています。購入する場合は、『ミルーム』内にてお申し込みください。





(1) クラルテバインダー＜A5＞アイボリー

(2) ステッチリーフのルーズリーフ

片面スケジュール(裏面ドット方眼)

(3) フリクションボールノック0.7mmブラック

(4) オリジナルワークシート





オリジナルワークシートはPDFでも提供します。

ワークシートを自分でダウンロードして利用する場合には費用はかかりません。









■アプリ『ミルーム』とミルーム株式会社について

おうち習い事アプリ『ミルーム』はミルーム株式会社( https://about.miroom.com/ )が提供するアプリです。刺繍、編み物、イラスト・絵画、ネイル、カリグラフィー・レタリング、ペーパークラフトなどのアート・手芸関係のほか、ライフスタイルやフィットネス、ビジネスなど幅広いカテゴリの講座を3,000以上提供しています。動画視聴によるオンラインレッスンなので場所や時間を選ばず自分のタイミングで続けられること、動画を何度でも見直すことができること、講師が動画で実際に手を動かしながら解説しているのでわかりやすいこと、複数の講座を同時にいくつでも受講できることなどが特徴です。