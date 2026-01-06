日本産業用ロボット市場は、スマートファクトリー化とAI統合製造の加速を背景に2033年までに332億米ドル規模へ拡大し、CAGR9.86％で高精度自動化ソリューション需要が持続的に成長

