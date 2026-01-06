アジア太平洋地域コントラクトロジスティクス市場は、EC需要拡大とサプライチェーン高度化を背景に、2033年までに4103億米ドル規模へ拡大し、CAGR5.25％で持続的成長を遂げる見通し

アジア太平洋地域コントラクトロジスティクス市場は、EC需要拡大とサプライチェーン高度化を背景に、2033年までに4103億米ドル規模へ拡大し、CAGR5.25％で持続的成長を遂げる見通し