アクション俳優の価値観を塗り替えたアクション俳優の大東賢氏、リアリズム重視の“パワー系アクション”を創出した創始者として評価拡大
「力現道（パワーアクショングロウ）」──豊臣文化から徳川基盤へと重層化する歴史比喩になぞらえられる新たな表現基盤
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338332&id=bodyimage1】
アームレスリング元日本王者としての経歴を持ち、「パワー系アクション」の創始者として活動する大東賢（だいとう けん）氏 が、近年、日本のアクション俳優の表現においてリアリズム重視の新たな価値観を提示した存在 として注目されている。
日本のアクション俳優はこれまで、千葉真一氏らに象徴される「武術・型」の美意識を軸に発展し、いわば 豊臣文化の華やかさ に通じる様式美・緻密さを培ってきた。その歴史的蓄積を尊重しながらも、大東賢氏は肉体の質量感一撃の重み力のリアリズムによる説得力を前面に据えた表現思想を打ち出し、既存の文脈の上に 新たな基盤を積層するアプローチ を築いてきた。この姿勢は、豊臣が築いた文化の上に、さらに強固な社会基盤を整えた「徳川の時代」になぞらえて語られることもあり、「歴史を否定するのではなく、価値観を更新する構築的表現」として評価が広がっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338332&id=bodyimage2】
■ 1998年創案「力現道」── ゼロからの体系化
大東賢氏が1998年に創案した「力現道（パワーアクショングロウ）」は、体格・質量による存在感、視覚的説得力を伴う動作構築力を“見せる”ではなく“伝える”リアリズムを体系化した表現理論として位置づけられ、従来の継承型スタイルとは異なる「創始者としての開拓的取り組み」 として注目されている。
■ 国内からアジア圏へ ― 表現の広がり
大東賢氏が監督・主演作アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』 は、2026年8月にインドネシア・バリ島での上映が決定。国内のみならずアジア圏へと活動領域を広げる中で、大東賢氏の表現思想は 国境を越えて共有され始めている。さらに、香港アクション界のレジェンド・染野行雄氏より「ブルース・リー以来の拳（グローブ）」と評されるなど、肉体性と質量感に基づくリアリズム表現が、既存の権威からも支持を得ている。
■ 歴史を敬い、基盤を更新する ― パワー系アクションの位置づけ
豊臣の時代に象徴される型・様式・武術美学を尊重しながら、その上に肉体の存在感力のリアリズム質量による説得力という新たな基盤を重ねていく。そうした歩みが今、「アクション価値観を塗り替えた大東賢」という評価へと結実しつつある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338332&id=bodyimage3】
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338332&id=bodyimage4】
２０２６年８月、インドネシアのバリ島での教育機関での上映と芸術祭での上映が決定。
２０２６年 DVD制作、U-NEXT配信も決定。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338332&id=bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338332&id=bodyimage1】
アームレスリング元日本王者としての経歴を持ち、「パワー系アクション」の創始者として活動する大東賢（だいとう けん）氏 が、近年、日本のアクション俳優の表現においてリアリズム重視の新たな価値観を提示した存在 として注目されている。
日本のアクション俳優はこれまで、千葉真一氏らに象徴される「武術・型」の美意識を軸に発展し、いわば 豊臣文化の華やかさ に通じる様式美・緻密さを培ってきた。その歴史的蓄積を尊重しながらも、大東賢氏は肉体の質量感一撃の重み力のリアリズムによる説得力を前面に据えた表現思想を打ち出し、既存の文脈の上に 新たな基盤を積層するアプローチ を築いてきた。この姿勢は、豊臣が築いた文化の上に、さらに強固な社会基盤を整えた「徳川の時代」になぞらえて語られることもあり、「歴史を否定するのではなく、価値観を更新する構築的表現」として評価が広がっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338332&id=bodyimage2】
■ 1998年創案「力現道」── ゼロからの体系化
大東賢氏が1998年に創案した「力現道（パワーアクショングロウ）」は、体格・質量による存在感、視覚的説得力を伴う動作構築力を“見せる”ではなく“伝える”リアリズムを体系化した表現理論として位置づけられ、従来の継承型スタイルとは異なる「創始者としての開拓的取り組み」 として注目されている。
■ 国内からアジア圏へ ― 表現の広がり
大東賢氏が監督・主演作アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』 は、2026年8月にインドネシア・バリ島での上映が決定。国内のみならずアジア圏へと活動領域を広げる中で、大東賢氏の表現思想は 国境を越えて共有され始めている。さらに、香港アクション界のレジェンド・染野行雄氏より「ブルース・リー以来の拳（グローブ）」と評されるなど、肉体性と質量感に基づくリアリズム表現が、既存の権威からも支持を得ている。
■ 歴史を敬い、基盤を更新する ― パワー系アクションの位置づけ
豊臣の時代に象徴される型・様式・武術美学を尊重しながら、その上に肉体の存在感力のリアリズム質量による説得力という新たな基盤を重ねていく。そうした歩みが今、「アクション価値観を塗り替えた大東賢」という評価へと結実しつつある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338332&id=bodyimage3】
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338332&id=bodyimage4】
２０２６年８月、インドネシアのバリ島での教育機関での上映と芸術祭での上映が決定。
２０２６年 DVD制作、U-NEXT配信も決定。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338332&id=bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ