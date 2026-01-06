半導体装置市場規模は2032年までに2,542億6,000万米ドルに達すると予測 | SNS Insider
半導体製造装置市場は、世界のエレクトロニクス・エコシステムが先端チップ製造への注力を強める中で、加速的な拡大局面に入っています。半導体製造装置市場規模は2024年に1,271億4,000万米ドルと評価され、2025年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）9.05％で成長し、2032年には2,542億6,000万米ドルに達すると予測されています。この持続的な成長は、半導体製造施設への投資拡大、先端プロセスノードへの移行、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、産業オートメーション、通信など、幅広い産業分野における半導体用途の拡大を反映しています。
先端ノード開発が支える半導体製造装置市場の成長
半導体製造装置市場は、半導体プロセス技術の急速な進展によって大きく支えられています。主要なチップメーカーは、より高い性能、低消費電力、高トランジスタ密度を実現するため、5nm、3nm、さらにはそれ以降の微細ノードへと積極的に移行しています。こうした技術転換には、露光、成膜、エッチング、計測といった分野において極めて高度な装置が必要とされます。その結果、厳格な精度、歩留まり、信頼性要件を満たす次世代装置への需要が高まり、装置メーカーにとって長期的な市場成長を後押ししています。
ファブ投資の増加が牽引する半導体製造装置市場の拡大
新たな半導体製造工場（ファブ）への設備投資は、半導体製造装置市場の主要な成長要因です。各国政府および民間企業は、半導体の国内供給網を強化し、輸入依存を低減するために積極的な投資を行っています。アジア太平洋地域、北米、欧州における大規模なファブ建設プロジェクトは、前工程および後工程の半導体製造装置に対する持続的な需要を生み出しています。この投資の波は予測期間を通じて継続すると見込まれ、装置メーカーに安定した収益機会をもたらすと期待されています。
AIおよび高性能コンピューティング需要による市場拡大
人工知能（AI）、機械学習、高性能コンピューティングの急速な普及は、半導体製造装置市場の需要構造を大きく変化させています。データセンター、クラウドコンピューティング、AIアクセラレータ向けの先端チップは、より複雑な製造プロセスと厳しい公差を必要とします。この傾向により、先端露光装置、検査装置、プロセス制御装置への需要が拡大しています。AIワークロードの増加と計算要件の高度化に伴い、半導体メーカーは生産能力の高度化を迫られており、これが市場拡大を直接的に支えています。
自動車および産業用エレクトロニクスが強化する市場基盤
半導体製造装置市場は、車両および産業システムにおける半導体搭載量の増加からも恩恵を受けています。電気自動車（EV）、先進運転支援システム（ADAS）、自動運転技術は、パワーデバイス、センサー、マイクロコントローラなど、多様な半導体に依存しています。同様に、産業オートメーション、ロボティクス、スマートマニュファクチャリングの進展も、高信頼・高性能チップへの需要を拡大しています。こうした最終用途の多様化は、市場の循環性を低減し、半導体製造装置サプライヤーにとってより強靭な需要基盤を形成しています。
