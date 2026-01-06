【AI博覧会 Osaka 2026】第3弾スピーカー7名を発表！ダイハツ・京セラの現場力とNotionのチームワーク。製造業DXとAI共創の最前線
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338038&id=bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年1月21日（水）・22日（木）の2日間、マイドームおおさかにて「AI博覧会 Osaka 2026」を開催します。
2025年1月の大阪初開催では、2日間で3,393名の来場者を記録し、関西圏におけるAI導入意欲の高さを証明しました。2回目となる今回は、最新のAI製品50社 / 100製品の展示に加え、ビジネスの最前線を語るトップランナーによる30以上のカンファレンスを実施。本イベントを通じてAIの「社会実装」を強力に推進します。
本日カンファレンス第3弾のスピーカー7名を公開しました。ビジネス変革のカギとなる最先端のAIトレンドを一挙に収集できる絶好の機会です。ぜひご参加ください。
■無料で申し込む
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/#conference-area
■Notionが実現するAIエージェントとのチームワーク
日時：2026年1月22日（木）13:00～13:40
Notionをナレッジとワークフローのハブにし、AIエージェントを“AIチームメイト“として活用する方法を紹介します。
西 勝清 氏
Notion Labs Japan合同会社 ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当
大学卒業後、シスコシステムズへ入社。セールス部門で多数の大手企業のグローバル展開プロジェクトに貢献、社長室戦略チームで事業企画や戦略策定を経験。2012年 LinkedIn Japanに立ち上げメンバーとして入社。人事向け法人営業部門を統括。2019年 WeWork Japanに入社。営業シニアディレクターとして事業拡大を牽引。2020年9月よりNotion日本1号社員として、ビジネスオペレーション全般を担当。
■AI×データで現場を動かす安全な基盤とAIアシスタント活用術
日時：2026年1月22日（木）14:00～14:40
データのセキュリティとガバナンスを維持し、SnowflakeでAIエージェントを「設計・実装・運用」するポイントを解説。
草野 繁 氏
Snowflake合同会社 第三ソリューションエンジニアリング本部長
スノーフレイク日本法人で運輸・運送・旅行業やヘルスケア・ライフサイエンス業界のお客様などを担当するソリューションエンジニアリングチームをリード。スノーフレイクに加わる以前15年間は、VMwareで仮想化・クラウド・EUC・ネットワーク・セキュリティのビジネスの啓蒙活動に従事。2012年に西日本SE部長、2016年に西日本SE統括部長を経て、2020年～2022年までSE本部長を務めた。
■AI × 人材育成で未来をリード！DX時代の成功戦略
日時：2026年1月22日（木）16:00～16:40
DX人材が増えることでAI活用は指数的に加速します。AI活用の鍵を握るDX人材の育成方法について事例を交えて解説します。
木下 順 氏
京セラコミュニケーションシステム株式会社 DXコンサルタント
京セラ株式会社にて、財務、情報システムに従事し、主にM&A後のシステムPMI（Post Merger Integration）を担当する。2018年より、切削工具を製造する部門に異動し、DX戦略の策定及びDX人材育成を担当する。2025年より、京セラコミュニケーションシステム株式会社に出向し、製造業向けにDX戦略の策定及びDXシステムの導入支援を担当する。
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年1月21日（水）・22日（木）の2日間、マイドームおおさかにて「AI博覧会 Osaka 2026」を開催します。
2025年1月の大阪初開催では、2日間で3,393名の来場者を記録し、関西圏におけるAI導入意欲の高さを証明しました。2回目となる今回は、最新のAI製品50社 / 100製品の展示に加え、ビジネスの最前線を語るトップランナーによる30以上のカンファレンスを実施。本イベントを通じてAIの「社会実装」を強力に推進します。
本日カンファレンス第3弾のスピーカー7名を公開しました。ビジネス変革のカギとなる最先端のAIトレンドを一挙に収集できる絶好の機会です。ぜひご参加ください。
■無料で申し込む
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/#conference-area
■Notionが実現するAIエージェントとのチームワーク
日時：2026年1月22日（木）13:00～13:40
Notionをナレッジとワークフローのハブにし、AIエージェントを“AIチームメイト“として活用する方法を紹介します。
西 勝清 氏
Notion Labs Japan合同会社 ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当
大学卒業後、シスコシステムズへ入社。セールス部門で多数の大手企業のグローバル展開プロジェクトに貢献、社長室戦略チームで事業企画や戦略策定を経験。2012年 LinkedIn Japanに立ち上げメンバーとして入社。人事向け法人営業部門を統括。2019年 WeWork Japanに入社。営業シニアディレクターとして事業拡大を牽引。2020年9月よりNotion日本1号社員として、ビジネスオペレーション全般を担当。
■AI×データで現場を動かす安全な基盤とAIアシスタント活用術
日時：2026年1月22日（木）14:00～14:40
データのセキュリティとガバナンスを維持し、SnowflakeでAIエージェントを「設計・実装・運用」するポイントを解説。
草野 繁 氏
Snowflake合同会社 第三ソリューションエンジニアリング本部長
スノーフレイク日本法人で運輸・運送・旅行業やヘルスケア・ライフサイエンス業界のお客様などを担当するソリューションエンジニアリングチームをリード。スノーフレイクに加わる以前15年間は、VMwareで仮想化・クラウド・EUC・ネットワーク・セキュリティのビジネスの啓蒙活動に従事。2012年に西日本SE部長、2016年に西日本SE統括部長を経て、2020年～2022年までSE本部長を務めた。
■AI × 人材育成で未来をリード！DX時代の成功戦略
日時：2026年1月22日（木）16:00～16:40
DX人材が増えることでAI活用は指数的に加速します。AI活用の鍵を握るDX人材の育成方法について事例を交えて解説します。
木下 順 氏
京セラコミュニケーションシステム株式会社 DXコンサルタント
京セラ株式会社にて、財務、情報システムに従事し、主にM&A後のシステムPMI（Post Merger Integration）を担当する。2018年より、切削工具を製造する部門に異動し、DX戦略の策定及びDX人材育成を担当する。2025年より、京セラコミュニケーションシステム株式会社に出向し、製造業向けにDX戦略の策定及びDXシステムの導入支援を担当する。