脳の衰えが気になる中高年・シニアに！ 1月20日より、デジタル学習ポータルサイト「みんなのまなびライブラリー」が、脳体力トレーナー「CogEvoパーソナル」とコンテンツ連携します。
株式会社城南進学研究社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長CEO：千島克哉。以下「当社」）が運営するデジタル学習のポータルサイト「みんなのまなびライブラリー」は、2026年1月20日（火）、株式会社トータルブレインケア（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：河越眞介。以下「TBCare」）が運営する脳体力トレーナー「CogEvo（コグエボ）パーソナル」とコンテンツ連携を開始いたします。同時にオンライン親子教室「すくすくweb」も搭載し、ラインナップは計10サービスとなります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337363&id=bodyimage1】
【「CogEvoパーソナル」コンテンツ連携の背景と目的】
「みんなのまなびライブラリー」は2023年、教育格差解消のためのプロジェクト「みんなにまなびをプロジェクト」から生まれました。幼児から高校生・シニアまで幅広い年齢層の人たちが学習できる環境を整えるべく、当社が開発・運営する教材・サービスを集約したデジタル学習ポータルサイトです。
最近では、特に中高年・シニアの“まなび直し”のニーズが高まっていますが、同時に関心が高いのが“健康”です。中でも学びの土台となる脳の認知機能の低下は、中高年・シニアにとっては避けて通れない問題と言えます。脳体力トレーナー「CogEvoパーソナル」は、この脳の認知機能、いわゆる“脳体力”を測定し、楽しみながら脳体力を鍛える脳のトレーニングアプリです。
開発元のTBCareは、2015年の設立以来、認知機能に関するツールやプログラムの提供およびインタネットサービス事業を展開するベンチャー企業です。医学・医療・介護分野でエビデンスと実績を培い、健康経営・ヒヤリハット・スポーツ分野においても、様々なソリューションとともに次世代型ヘルスビジネスを創造してきました。
「みんなのまなびライブラリー」に「CogEvoパーソナル」を導入することで、中高年・シニア層の学びの土台となる脳体力の向上を促すことを目的としています。
【脳体力トレーナー「CogEvoパーソナル」概要】
加齢をはじめ、日常における過度なストレスや疲労、睡眠不足は、認知機能を低下させます。脳体力トレーナー「CogEvoパーソナル」は、脳のリハビリテーションから生まれた認知機能のチェックとトレーニングができるアプリです。エビデンス（科学的根拠）に基づいた12種類のトレーニングで、空間認識力・見当識・記憶力・計画力・注意力といった脳の総合的な力＝“脳体力”を楽しく継続的に鍛えます。
※「脳体力」「CogEvo」は（株）トータルブレインケアの登録商標です
※脳体力トレーナー「CogEvoパーソナル」は、認知症の診断機器（医療機器）ではありません。認知機能の特性に気付いていただくツール、経時変化を確認するツールとしてご使用ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337363&id=bodyimage2】
【「すくすくweb」も同日追加】
1月20日同日、オンライン親子教室「すくすくweb」も搭載を開始いたします。「すくすくweb」は、0歳からの親子教室「Kubotaのうけん」が監修する映像講座。週に1本、月齢に合わせた動画に取り組むことで、自宅にいながら手軽にお子さまの脳を育むことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337363&id=bodyimage3】
