「うたの☆プリンスさまっ♪15th Anniversary CD」サイネージ広告が登場！

シャイニング事務所とレイジングエンターテインメント所属のアイドル18名をシャッフルしたスペシャルユニット、「MUSIC」「DREAM」「LOVE」それぞれによるユニット曲を3曲収録。グループの枠を超えて、「音楽」「夢」「愛」をコンセプトにした3曲を贈ります。詳しくはCD特設サイトをご確認ください。