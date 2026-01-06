こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「うたの☆プリンスさまっ♪15th Anniversary CD」サイネージ広告が登場！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、1月7日(水)に発売される「うたの☆プリンスさまっ♪15th Anniversary CD」の発売を記念して、本日より西武鉄道池袋線 池袋駅1F改札口前にサイネージ広告を掲出開始しました。
掲出期間：2026年1月5日(月)〜1月11日(日)
設置場所：西武鉄道池袋線 池袋駅1F改札口前
・広告をご覧の際は、他の駅利用者の通行や列車の運行の妨げにならないようにご注意いただき、
ご自身と周囲の安全を十分ご確認の上でお楽しみくださいますよう、お願い申し上げます。
・駅員含む駅関係者は掲出場所をご存じありませんので、お問い合わせをお控えください。
・掲出開始前の掲出場所での事前待機は駅利用者の通行や通常業務の妨げになりますので、お控えください。
【うたの☆プリンスさまっ♪15th Anniversary CD】
■通常盤（CD）：各1,760円（税込）
■限定盤（CD＋DVD）：各2,420円（税込）
【CD収録コンテンツ】
1. MUSIC ENERGY
歌：一十木音也(CV.寺島拓篤)、来栖 翔(CV.下野 紘)、寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)、鳳 瑛一(CV.緑川 光)、帝 ナギ(CV.代永 翼)、日向大和(CV.木村良平)
作詞：上松範康(Elements Garden)
作編曲：藤間 仁(Elements Garden)
2. 夢ノ聖火
歌：聖川真斗(CV.鈴村健一)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)、愛島セシル(CV.鳥海浩輔)、美風 藍(CV.蒼井翔太)、皇 綺羅(CV.小野大輔)、天草シオン(CV.山下大輝)
作詞：上松範康(Elements Garden)
作編曲：藤田淳平(Elements Garden)
3. メガLOVEハッピーワールド
歌：四ノ宮那月(CV.谷山紀章)、神宮寺レン(CV.諏訪部順一)、黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)、カミュ(CV.前野智昭)、鳳 瑛二(CV.内田雄馬)、桐生院ヴァン(CV.高橋英則)
作詞作曲：上松範康(Elements Garden)
編曲：菊田大介(Elements Garden)
4. MUSIC ENERGY *off vocal
5. 夢ノ聖火 *off vocal
6. メガLOVEハッピーワールド *off vocal
©SAOTOME GAKUEN Illust.KOGADO STUDIO
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
【うたの☆プリンスさまっ♪15th Anniversary CD】
シャイニング事務所とレイジングエンターテインメント所属のアイドル18名をシャッフルしたスペシャルユニット、「MUSIC」「DREAM」「LOVE」それぞれによるユニット曲を3曲収録。グループの枠を超えて、「音楽」「夢」「愛」をコンセプトにした3曲を贈ります。
詳しくはCD特設サイトをご確認ください。
https://sp.utapri.com/15th_anniversary_cd/
詳しくはCD特設サイトをご確認ください。
https://sp.utapri.com/15th_anniversary_cd/
