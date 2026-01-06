こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
今年は“推しベアー”で楽しむバレンタインを提案 思わず独り占めしたくなる可愛さの“クマ型キットカット”で想いを届けよう 「キットカット ハートフルベアー」1月13日（火）よりシーズン限定で販売開始！
クマの形が愛らしい“ベアー缶”やAfternoon Tea LIVINGとのコラボグッズなどギフト映えする新アイテムが多数登場
https://shop.nestle.jp/kk/heartfulbear/
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO： 深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、“クマ型キットカット”「キットカット ハートフルベアー」の販売を、1月13日（火）よりシーズン限定で開始します。今年は、クマの形が愛らしい“ベアー缶”やAfternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）とのコラボグッズなど、ギフト映えする新アイテムが多数登場します。
ネスレ日本が2022年以降、バレンタインシーズンに販売している「キットカット ハートフルベアー」は、クマの形をかたどった可愛らしい立体デザインや華やかなパッケージが特徴です。バレンタインの楽しみ方が自分へのご褒美や家族・友人へささやかな感謝を伝える日へと広がる中、“気軽に贈れる可愛さ”が毎年好評をいただいています。
今年は、推し活トレンドやキャラクターブームの高まりを踏まえ、“推しベアー”として思わず集めたくなるベアー缶をはじめ、バレンタインの様々なシーンに合わせて選べる新商品を、1月13日（火）よりシーズン限定で販売します。
自分用やバラまきシーンにぴったりな“小袋”タイプと、家族や友人、職場の同僚にシェアするシーンに人気の“大袋”タイプといった毎年の定番ラインアップに加えて、カジュアルなプレゼントシーンに便利な“ボックス”タイプ、可愛らしい 形状の“ベアー缶”タイプが新たに登場します。さらに、自宅でのパーティーシーンの持ち寄りアイテムとしておすすめの35個入り“パーティーボックス”タイプも加わります。
各製品の個包装正面には“I♡U”、“Thx!”、“For U”など、3種類のメッセージがデザインされています。また、裏面には、手書きメッセージ欄もあり、日頃の感謝の気持ちなどをカジュアルに伝えることができます。その他、ケーキに“クマ型キットカット”を飾ったり、手作りお菓子やデザートのデコレーション素材として活用するなど、可愛さと手軽さを兼ね備えたバレンタインを提案していきます。
＜オンライン販売場所の詳細＞
（左上）・キットカット ハートフルベアー レンジトレー（1,980円）
（右上）・キットカット ハートフルベアー マグカップ アイボリー（1,980円）／・キットカット ハートフルベアー ケーキプレート アイボリー（1,540円）
（左下）・キットカット ハートフルベアー マグカップ ブラウン（1,980円）／・キットカット ハートフルベアー ケーキプレート ブラウン（1,540円）／・キットカット ハートフルベアー ケーキフォーク（990円）／・キットカット ハートフルベアー ティースプーン（990円）
（左）・キットカット ハートフルベアー ポーチ付きショッピングバッグ（2,750円）
（右）・キットカット ハートフルベアー ポーチ付きショッピングバッグ（2,750円）
販売期間：1月13日（火）〜 ※公式オンラインストアは12時頃、販売開始予定。※無くなり次第、早期に販売を終了する可能性があります。
販売場所：全国のアフタヌーンティー・リビング、アフタヌーンティー公式オンラインストア
■ロフトとのコラボレーション雑貨も登場！
「キットカット ハートフルベアー」をデザインしたクリアマルチケースやガラス小物入れ、アクリルキーホルダーなど、生活を彩るかわいい雑貨が新登場します。
＜雑貨概要＞ ※アイテム写真、商品名、税込価格（全10品）
（左上）・キットカット ハートフルベアー ガラス小物入れ（2種各1,980円）
（右上）・キットカット ハートフルベアー シャカシャカポーチ（2種各2,200円）
（左下）・キットカット ハートフルベアー クリアマルチケースS（2種各935円）
（右下）・キットカット ハートフルベアー 豆巾着（2種各660円）
・キットカット ハートフルベアー 3連アクリルキーホルダー（2種各935円）
企画名：KITKAT Heartful Bear Collection by LOFT
会期：2026年1月13日（火）〜2月14日（土） ※無くなり次第、早期に販売を終了する可能性があります。
場所：ロフト全店舗 ※一部店舗を除く
以上
https://shop.nestle.jp/kk/heartfulbear/
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO： 深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、“クマ型キットカット”「キットカット ハートフルベアー」の販売を、1月13日（火）よりシーズン限定で開始します。今年は、クマの形が愛らしい“ベアー缶”やAfternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）とのコラボグッズなど、ギフト映えする新アイテムが多数登場します。
ネスレ日本が2022年以降、バレンタインシーズンに販売している「キットカット ハートフルベアー」は、クマの形をかたどった可愛らしい立体デザインや華やかなパッケージが特徴です。バレンタインの楽しみ方が自分へのご褒美や家族・友人へささやかな感謝を伝える日へと広がる中、“気軽に贈れる可愛さ”が毎年好評をいただいています。
今年は、推し活トレンドやキャラクターブームの高まりを踏まえ、“推しベアー”として思わず集めたくなるベアー缶をはじめ、バレンタインの様々なシーンに合わせて選べる新商品を、1月13日（火）よりシーズン限定で販売します。
自分用やバラまきシーンにぴったりな“小袋”タイプと、家族や友人、職場の同僚にシェアするシーンに人気の“大袋”タイプといった毎年の定番ラインアップに加えて、カジュアルなプレゼントシーンに便利な“ボックス”タイプ、可愛らしい 形状の“ベアー缶”タイプが新たに登場します。さらに、自宅でのパーティーシーンの持ち寄りアイテムとしておすすめの35個入り“パーティーボックス”タイプも加わります。
各製品の個包装正面には“I♡U”、“Thx!”、“For U”など、3種類のメッセージがデザインされています。また、裏面には、手書きメッセージ欄もあり、日頃の感謝の気持ちなどをカジュアルに伝えることができます。その他、ケーキに“クマ型キットカット”を飾ったり、手作りお菓子やデザートのデコレーション素材として活用するなど、可愛さと手軽さを兼ね備えたバレンタインを提案していきます。
■製品概要
＜オンライン販売場所の詳細＞
・ネスレ通販オンラインショップ：https://shop.nestle.jp/kk/heartfulbear/
・楽天内ネスレ通販：https://item.rakuten.co.jp/nestle/c/0000001040/
・Yahoo!ショッピング内キットカット公式店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kitkat/a5ada5c3a5.html
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/026040A3-9252-4D83-B33F-89B570F66911
6個
シェアバッグ 12個
ボックス 8個
ベアー缶 6個
パーティーボックス 35個
※個包装はランダムに封入されており、3種類全てが入っている訳ではありません。
＜オンライン先行予約販売の特典＞
ネスレ通販オンラインショップ、もしくは、楽天内ネスレ通販で、「キットカット ハートフルベアー」製品を1月6日（火）から1月13日（火）までの先行予約特典期間中に購入すると、予約特典としてメッセージカードが付きます。
※ネスレ通販オンラインショップは1回のご発注につき1枚、楽天内ネスレ通販は3,000円以上の商品につき1枚が付きます。なくなり次第終了します。
■人気ブランド「Afternoon Tea LIVING」とのコラボレーション雑貨の新作が続々登場！
家族や友人、パートナーと過ごすバレンタインをもっと笑顔あふれる豊かなものにしたいという想いから、ユニークな見た目の「キットカット ハートフルベアー」と、日常の暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けし、彩りや幸せを演出するライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」が今年もコラボレーションを実施します。昨年に続いて、コラボレーション第2弾となる今回は、“「キットカット ハートフルベアー」と一緒におでかけをしよう”をテーマに開発した、バッグを開けるたびに笑顔になれる、おでかけをもっと楽しくするアイテムが勢揃いです。また、「キット、みんな笑顔になるよ。」をコンセプトとする「キットカット ハートフルベアー」の生活雑貨として、ギフトにもおすすめです。
＜雑貨概要＞ ※アイテム写真、商品名、税込価格（全29品の内、一部アイテム）
（中段左から）・キットカット ハートフルベアー パッケージポーチ 2個セット（2,640円）／・キットカット ハートフルベアー リール付きパスケース（2,970円）
（下段左）・キットカット ハートフルベアー モバイルステッカーセット（1,100円）／・キットカット ハートフルベアー マグネット （990円）／・キットカット ハートフルベアー ケーキプレート アイボリー（1,540円）
（下段右）・キットカット ハートフルベアー ぬいぐるみ（4,950円）／・キットカット ハートフルベアー ミラーコームチャーム ハート（1,650円）／・キットカット ハートフルベアー ステンレスタンブラー アイボリー（3,300円）
・楽天内ネスレ通販：https://item.rakuten.co.jp/nestle/c/0000001040/
・Yahoo!ショッピング内キットカット公式店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kitkat/a5ada5c3a5.html
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/026040A3-9252-4D83-B33F-89B570F66911
6個
シェアバッグ 12個
ボックス 8個
ベアー缶 6個
パーティーボックス 35個
※個包装はランダムに封入されており、3種類全てが入っている訳ではありません。
＜オンライン先行予約販売の特典＞
ネスレ通販オンラインショップ、もしくは、楽天内ネスレ通販で、「キットカット ハートフルベアー」製品を1月6日（火）から1月13日（火）までの先行予約特典期間中に購入すると、予約特典としてメッセージカードが付きます。
※ネスレ通販オンラインショップは1回のご発注につき1枚、楽天内ネスレ通販は3,000円以上の商品につき1枚が付きます。なくなり次第終了します。
■人気ブランド「Afternoon Tea LIVING」とのコラボレーション雑貨の新作が続々登場！
家族や友人、パートナーと過ごすバレンタインをもっと笑顔あふれる豊かなものにしたいという想いから、ユニークな見た目の「キットカット ハートフルベアー」と、日常の暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けし、彩りや幸せを演出するライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」が今年もコラボレーションを実施します。昨年に続いて、コラボレーション第2弾となる今回は、“「キットカット ハートフルベアー」と一緒におでかけをしよう”をテーマに開発した、バッグを開けるたびに笑顔になれる、おでかけをもっと楽しくするアイテムが勢揃いです。また、「キット、みんな笑顔になるよ。」をコンセプトとする「キットカット ハートフルベアー」の生活雑貨として、ギフトにもおすすめです。
＜雑貨概要＞ ※アイテム写真、商品名、税込価格（全29品の内、一部アイテム）
（中段左から）・キットカット ハートフルベアー パッケージポーチ 2個セット（2,640円）／・キットカット ハートフルベアー リール付きパスケース（2,970円）
（下段左）・キットカット ハートフルベアー モバイルステッカーセット（1,100円）／・キットカット ハートフルベアー マグネット （990円）／・キットカット ハートフルベアー ケーキプレート アイボリー（1,540円）
（下段右）・キットカット ハートフルベアー ぬいぐるみ（4,950円）／・キットカット ハートフルベアー ミラーコームチャーム ハート（1,650円）／・キットカット ハートフルベアー ステンレスタンブラー アイボリー（3,300円）
（左上）・キットカット ハートフルベアー レンジトレー（1,980円）
（右上）・キットカット ハートフルベアー マグカップ アイボリー（1,980円）／・キットカット ハートフルベアー ケーキプレート アイボリー（1,540円）
（左下）・キットカット ハートフルベアー マグカップ ブラウン（1,980円）／・キットカット ハートフルベアー ケーキプレート ブラウン（1,540円）／・キットカット ハートフルベアー ケーキフォーク（990円）／・キットカット ハートフルベアー ティースプーン（990円）
（左）・キットカット ハートフルベアー ポーチ付きショッピングバッグ（2,750円）
（右）・キットカット ハートフルベアー ポーチ付きショッピングバッグ（2,750円）
販売期間：1月13日（火）〜 ※公式オンラインストアは12時頃、販売開始予定。※無くなり次第、早期に販売を終了する可能性があります。
販売場所：全国のアフタヌーンティー・リビング、アフタヌーンティー公式オンラインストア
■ロフトとのコラボレーション雑貨も登場！
「キットカット ハートフルベアー」をデザインしたクリアマルチケースやガラス小物入れ、アクリルキーホルダーなど、生活を彩るかわいい雑貨が新登場します。
＜雑貨概要＞ ※アイテム写真、商品名、税込価格（全10品）
（左上）・キットカット ハートフルベアー ガラス小物入れ（2種各1,980円）
（右上）・キットカット ハートフルベアー シャカシャカポーチ（2種各2,200円）
（左下）・キットカット ハートフルベアー クリアマルチケースS（2種各935円）
（右下）・キットカット ハートフルベアー 豆巾着（2種各660円）
・キットカット ハートフルベアー 3連アクリルキーホルダー（2種各935円）
企画名：KITKAT Heartful Bear Collection by LOFT
会期：2026年1月13日（火）〜2月14日（土） ※無くなり次第、早期に販売を終了する可能性があります。
場所：ロフト全店舗 ※一部店舗を除く
以上