今年は“推しベアー”で楽しむバレンタインを提案　思わず独り占めしたくなる可愛さの“クマ型キットカット”で想いを届けよう　「キットカット ハートフルベアー」1月13日（火）よりシーズン限定で販売開始！

※個包装はランダムに封入されており、3種類全てが入っている訳ではありません。 ※個包装はランダムに封入されており、3種類全てが入っている訳ではありません。

















































































＜オンライン先行予約販売の特典＞



ネスレ通販オンラインショップ、もしくは、楽天内ネスレ通販で、「キットカット ハートフルベアー」製品を1月6日（火）から1月13日（火）までの先行予約特典期間中に購入すると、予約特典としてメッセージカードが付きます。



























※ネスレ通販オンラインショップは1回のご発注につき1枚、楽天内ネスレ通販は3,000円以上の商品につき1枚が付きます。なくなり次第終了します。



・ネスレ通販オンラインショップ：https://shop.nestle.jp/kk/heartfulbear/・楽天内ネスレ通販：https://item.rakuten.co.jp/nestle/c/0000001040/・Yahoo!ショッピング内キットカット公式店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kitkat/a5ada5c3a5.html・Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/026040A3-9252-4D83-B33F-89B570F669116個ボックス 8個パーティーボックス 35個■人気ブランド「Afternoon Tea LIVING」とのコラボレーション雑貨の新作が続々登場！家族や友人、パートナーと過ごすバレンタインをもっと笑顔あふれる豊かなものにしたいという想いから、ユニークな見た目の「キットカット ハートフルベアー」と、日常の暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けし、彩りや幸せを演出するライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」が今年もコラボレーションを実施します。昨年に続いて、コラボレーション第2弾となる今回は、“「キットカット ハートフルベアー」と一緒におでかけをしよう”をテーマに開発した、バッグを開けるたびに笑顔になれる、おでかけをもっと楽しくするアイテムが勢揃いです。また、「キット、みんな笑顔になるよ。」をコンセプトとする「キットカット ハートフルベアー」の生活雑貨として、ギフトにもおすすめです。＜雑貨概要＞ ※アイテム写真、商品名、税込価格（全29品の内、一部アイテム）（中段左から）・キットカット ハートフルベアー パッケージポーチ 2個セット（2,640円）／・キットカット ハートフルベアー リール付きパスケース（2,970円）（下段左）・キットカット ハートフルベアー モバイルステッカーセット（1,100円）／・キットカット ハートフルベアー マグネット （990円）／・キットカット ハートフルベアー ケーキプレート アイボリー（1,540円）（下段右）・キットカット ハートフルベアー ぬいぐるみ（4,950円）／・キットカット ハートフルベアー ミラーコームチャーム ハート（1,650円）／・キットカット ハートフルベアー ステンレスタンブラー アイボリー（3,300円）