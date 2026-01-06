こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
サービス開始10周年！「バンドルカード」1,400万ダウンロード突破！
Visaプリペイドカード「バンドルカード」およびVisaクレジットカード「Pool」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は、主力サービスである「バンドルカード」の累計ダウンロード数が2026年1月1日に1,400万件を突破したことをお知らせいたします。
2016年9月にサービスを開始した「バンドルカード」は、今年10周年という大きな節目を迎えます。
「バンドルカード」は今後も、皆さまの生活に密着したサービスとして進化を続けます。
10周年の今年、大いにご期待ください。
【バンドルカードについて】
最短1分で発行できるVisaブランドのプリペイドカード※1です。日本を含む全世界200以上の国と地域にあるVisa加盟店でご利用が可能で※2、チャージ式で利用金額がわかりやすい安心感から多くの方々に支持されております。また、アプリから金額を入力すると即座にチャージできる「ポチっとチャージ」※3など、便利な機能も搭載されています。スマートフォンアプリに表示してネットショッピングで使える「バーチャルカード」のほか、実店舗でもご利用いただけるプラスチック製カードの「リアル」「リアル＋（プラス）」※4が発行できます。また、Android端末に限り、Visaのタッチ決済にも対応しており、スマートフォンをかざすだけでお支払いいただけます。
※1 ご利用には年齢等の所定の条件があります。未成年の方は保護者の同意が必要になります。
※2 カードの種類によってはご利用いただけないVisa加盟店がございます。
※3 ポチっとチャージは株式会社セブン銀行の提供するサービスを利用しています(ご利用には手数料・年齢確認・審査がございます)
※4 リアル＋（プラス）は本人確認が必要です。
サービス詳細はこちら バンドルカード公式サイト（https://vandle.jp/?utm_source=prautomation&utm_medium=news&utm_campaign=202601-14million-downloads&utm_content=press_link ）をご参照ください。
【カンムの概要】
社名：株式会社カンム
代表者：代表取締役 八巻渉
設立：2011年1月14日
所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階
コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/
ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、企業向け資金調達サービスとして『サクっと資金調達』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。
前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号
第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号
加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社カンム 広報担当：塚田
メールアドレス：contact@kanmu.co.jp
