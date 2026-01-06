¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥Ì¡ÛÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥Ì¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒMAKE HOUSE ¤Ï¡¢
°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¾¦¹æ¤òÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ ¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. Åö³º»Ò²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
¡¡¡¡¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò MAKE HOUSE
¡¡¡¡ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®ÆóÃúÌÜ 13 ÈÖ 5 ¹æ
¡¡¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º£µÈµÁÎ´
2. ¿·¾¦¹æ
¡¡¡¡¿·¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò KINO BIM
3. ÊÑ¹¹Æü
¡¡¡¡2026 Ç¯ 1 ·î 1 Æü
ÊÑ¹¹ÍýÍ³Åù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7057/tdnet/2737364/00.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷´ÉÍýËÜÉôÄ¹ Æ£ ¹¬Ê¿
°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¾¦¹æ¤òÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ ¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. Åö³º»Ò²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
¡¡¡¡¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò MAKE HOUSE
¡¡¡¡ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®ÆóÃúÌÜ 13 ÈÖ 5 ¹æ
¡¡¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º£µÈµÁÎ´
2. ¿·¾¦¹æ
¡¡¡¡¿·¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò KINO BIM
3. ÊÑ¹¹Æü
¡¡¡¡2026 Ç¯ 1 ·î 1 Æü
ÊÑ¹¹ÍýÍ³Åù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7057/tdnet/2737364/00.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷´ÉÍýËÜÉôÄ¹ Æ£ ¹¬Ê¿