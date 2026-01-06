³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥Ì¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒMAKE HOUSE ¤Ï¡¢

°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¾¦¹æ¤òÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ ¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

1. Åö³º»Ò²ñ¼Ò¤Î³µÍ×

¡¡¡¡¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò MAKE HOUSE

¡¡¡¡ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®ÆóÃúÌÜ 13 ÈÖ 5 ¹æ

¡¡¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º£µÈµÁÎ´

2. ¿·¾¦¹æ

¡¡¡¡¿·¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò KINO BIM

3. ÊÑ¹¹Æü

¡¡¡¡2026 Ç¯ 1 ·î 1 Æü

ÊÑ¹¹ÍýÍ³Åù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£

https://ssl4.eir-parts.net/doc/7057/tdnet/2737364/00.pdf

ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷´ÉÍýËÜÉôÄ¹ Æ£ ¹¬Ê¿