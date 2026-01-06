¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚCUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡ÛÉÂ±¡¤Ç¤â¼«Âð¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÖÂè3¤ÎÁªÂò»è¡×¡£¤¬¤óËö´ü¡¦ÆñÉÂ¤ÎÊý¤¬ºÇ´ü¤Þ¤Ç´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¡ÖReHOPE¡×¤¬2026Ç¯1·î6Æü¤ËÆÊÌÚ¸©¾®»³»Ô¤Ë½é³«Àß
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò é® ¹¯¿Í¡¢°Ê²¼CUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢ÆÊÌÚ¸©¾®»³»Ô¤Ë¡ÖReHOPE ¾®»³¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ReHOPE ¾®»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Î±¿±Ä¤ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Ï¡¢¿´¿È¤Î¶ìÄË¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë´Ç¸î¡¦²ð¸î¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½»Âð¤Ç¡¢½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËË¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤òÊ»Àß¤·¡¢24»þ´Ö365Æü¤Ë¤ï¤¿¤êÀìÌçÅª¤Ê¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«Àß¤ÎÇØ·Ê
¾®»³»Ô¤È¤½¤Î¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¤Ï°åÎÅ²ð¸î¥±¥¢¤òµá¤á¤ë¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤Î¶¡µë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î³«Àß¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ°å»Õ²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®»³»Ô¤ò´Þ¤àÆÊÌÚ¸© ¸©Æî°åÎÅ·÷(¢¨1)¤Î65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2045Ç¯¤Î20Ç¯´Ö¤ÇÌó9,700¿ÍÁý²Ã¤·¡¢Ìó15Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨2)¡£¤Þ¤¿¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢2040Ç¯¤Ë¤ÏÌó20%¤ËÃ£¤·¡¢Ìó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¸å´ü¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹(¢¨2¤Ë´ð¤Å¤Åö¼Ò¤Ë¤Æ»»½Ð)¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Î¼ûÍ×¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢°åÎÅ²ð¸î¼ûÍ×Í½Â¬»Ø¿ô¡Ê2020Ç¯=100¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸©Æî°åÎÅ·÷¤Î²ð¸î¼ûÍ×¤Ï2045Ç¯¤Ë¤Ï129¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î119¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨2)¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±°åÎÅ·÷¤Ç¤Ï¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÅÍÜÉÂ¾²¡ÊËýÀ¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Ä¹´ü¤ËÎÅÍÜ¤¹¤ëÉÂ¾²¡Ë¤Î¿ô¤¬153.07¾²¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î210.07¾²¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨2)¡£ÆÊÌÚ¸©Á´ÂÎ¤Ç¤â¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Ï¸©Æâ¤Ë3»ÜÀß¤Î¤ß¡Ê¢¨3)¤È¡¢¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤ÉÂ¤ò´µ¤¦Êý¡¹¤Î¼õ¤±»®¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤â¡Ö°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤Êý¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤ËÆñ¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¹âÎð²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢½ªËö´ü°åÎÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼õ¤±»®¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¾®»³»Ô¤È¤½¤Î¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¡¢¤½¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤ÇÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ReHOPE¡¡¾®»³¤Î³«Àß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¡¢¼ê¸ü¤¤¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Êë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¡¹¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅ²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ä»Ù±çÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¢¨1¡Ë ÆÊÌÚ¸©Æâ¤ÎÆÊÌÚ»Ô¡¢¾®»³»Ô¡¢²¼Ìî»Ô¡¢¾å»°ÀîÄ®¡¢¿ÑÀ¸Ä®¡¢ÌîÌÚÄ®¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¡¢Æó¼¡°åÎÅ·÷¤Ç¤¹¡£
Æó¼¡°åÎÅ·÷¤Ï¡¢¹âÅÙ¡¦ÆÃ¼ì¤Ê°åÎÅ¤ò½ü¤¯°ìÈÌÅª¤ÊÊÝ·ò°åÎÅ¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¶è°è¤Ç¤¢¤ê¡¢°åÎÅµ¡Ç½¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÉÂ±¡¤ÎÀ°È÷¤ä³Æ¼ï¤ÎÊÝ·ò¡¦°åÎÅ¡¦Ê¡»ã»Üºö¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏ°èÅª¤ÊÃ±°Ì¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë ÃÏ°è°åÎÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÆüËÜ°å»Õ²ñ¡ËÆÊÌÚ¸© ¸©Æî°åÎÅ·÷¡Ê2025Ç¯11·î27Æü»þÅÀ¡Ë
¡Ê¢¨3¡Ë ¾å¾ì4¼Ò¤Î»ÜÀß¿ô¤òÅö¼Ò¤Ë¤Æ³ÎÇ§¡Ê2025Ç¯10·îËö»þÅÀ¡Ë
¢£ReHOPE ¾®»³¡¡»ÜÀß³µÍ×¡¡
½êºßÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©¾®»³»Ô¾ëÅì2ÃúÌÜ18ÈÖ25¹æ
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´ÖÂÐ±þ
µï¼¼¿ô¡§50¼¼
·úÊª¹½Â¤¡§ÌÚÂ¤
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§1,335.3Ö
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§1,322Ö
µï¼¼ÌÌÀÑ¡§10.13¡Á14.49Ö
ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê
¢£º£¸å¤Î³«ÀßÍ½Äê
ReHOPE¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢4»ÜÀß¤Î¿·µ¬³«Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(2025Ç¯12·îËö»þÅÀ)¡£½Å¤¤ÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÊý¤Ë°Â¿´¤Ê¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¡¢´õË¾¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«¼Ò³«Àß»ÜÀß¤Î¤ß¤òµºÜ¡£°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ë²Ã¤¨¡¢»¥ËÚ¥¨¥ê¥¢¤Ç²ð¸î»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡Ö¥Î¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¡¥ê¥Ö¡¦¥«¥·¡¼¥¿¡×Æâ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ4¤«½êÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢¡Ê°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Õ¥í¥¢¡Ë¡×¤ò2026Ç¯1·î¤Ë³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î½»Âð¤Ç¤¢¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¡£Á´¹ñ55¤«½ê¤Ë¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2017Ç¯3·î3Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡é®¹¯¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê±¿±Ä
URL¡§https://cuc-hospice.com/
CUC¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤È¹ñÆâÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò18¼Ò¡¢³¤³°Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò24¼Ò¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¡Ö°åÎÅ¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î»Ù±ç¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦µïÂðË¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2014Ç¯8·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò 茺¸ý·ÄÂÀ
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É 9158¡Ë
»ñËÜ¶â¡§7,669É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È
URL¡§https://www.cuc-jpn.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡¾¡ËÜ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§090-1905-1161¡¡
E-mail¡§pr@cuc-jpn.com
