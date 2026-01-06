日本の癒着防止材市場に関する需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析（2025-2035年）である。
Survey Reports LLCは、2026年1月に「日本の癒着防止材市場：製品別（合成癒着防止材、天然癒着防止材）、製剤別（フィルム／メッシュ、ゲル、液体）、用途別（一般／腹部手術、婦人科手術、整形外科手術、心血管手術、神経外科手術、泌尿器科手術、その他）―市場分析、トレンド、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本の癒着防止材市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本癒着防止材市場の概要
日本における癒着防止材は、手術中に使用され、術後に組織や臓器間で発生する癒着の形成を防止するための医療機器である。これらの癒着は、腹部手術、婦人科手術、整形外科手術、心血管手術の後に一般的に発生し、慢性的な疼痛、不妊、腸閉塞などの合併症を引き起こす可能性がある。癒着防止材は、フィルム、ゲル、スプレー、液体などの形態で提供され、ヒアルロン酸、酸化再生セルロース、ポリエチレングリコールなどの材料から製造されている。日本では、高齢化の進展、手術件数の多さ、ならびに患者の回復転帰の改善を目的とした先進的手術技術の採用拡大を背景として、癒着防止材の需要が拡大している。
Surveyreportsの専門家は日本の癒着防止材市場に関する調査を分析し、2025年における日本の癒着防止材市場規模は2億2,560万米ドルであったことを明らかにした。さらに、日本の癒着防止材市場は、2035年末までに4億3,590万米ドルの収益に達すると予測されている。日本の癒着防止材市場は、2025年から2035年の予測期間において、約5.9％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる日本の癒着防止材市場に関する定性的分析によれば、術後安全性に対する需要の高まり、手術材料技術の進展、手術件数の増加、ならびに患者転帰の改善への注力を背景として、日本の癒着防止材市場規模は拡大すると考えられる。日本の癒着防止材市場における主要な参入企業としては、生化学工業株式会社、グンゼ株式会社（グンゼメディカルジャパン）、テルモ株式会社、オリンパス テルモ バイオマテリアル株式会社、東レ株式会社、旭化成株式会社（医療・バイオマテリアル部門）、積水化学工業／積水メディカル（バイオマテリアル）、ニプロ株式会社、大塚製薬／大塚グループの医療関連部門、科研製薬株式会社などが挙げられる。
目次
● 日本の癒着防止材市場規模、成長分析、ならびに各国（地域）における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの日本の癒着防止材市場に関する需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、製剤別、用途別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の癒着防止材市場のセグメンテーション
● 製品別：
○ 合成癒着防止材（ヒアルロン酸、再生セルロース、ポリエチレングリコール、その他）、天然癒着防止材（コラーゲン・タンパク質、フィブリン）
● 製剤別：
