鳴神温泉 ななのゆ 七草粥を食べて、1年間の無病息災と長寿をー1月7日は「七草粥」を100円で提供
株式会社鳴神温泉（佐賀県唐津市 代表取締役 鬼塚 晃）が佐賀県唐津市七山地区で運営する日帰り温泉施設「ななのゆ」は、1月7日に「七草粥」を100円で提供いたします。
春の七草は早春にいち早く芽吹くことから邪気を払うとされ、一年の無病息災を願って七草粥を食べる習慣が生まれました。一年の最初の節句である1月7日の「人日の節句」（じんじつのせっく）は別名七草の節句と言われ、春の七草（セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ）を入れた七草粥を食べて、1年間の無病息災と長寿を願う日本の伝統行事です。
ななのゆでも、1月7日は七草粥を準備してみなさまのご来湯をお待ちしています。
【七草粥】
実 施 日：2026年1月7日（水）
提供場所：玄関エントランス
提供価格：100円（税込み）
※なくなり次第終了です
鳴神温泉 ななのゆ https://www.7noyu.jp/
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。
【入浴料】
大人（中学生以上） 740円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 370円 17時以降 320円
4歳未満 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
※家族風呂は別途使用料がかかります
（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h 予約のお客様には
レンタルタオル＆バスタオルそれぞれ２枚が標準装備です）
※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム（電動マッサージチェア）
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース 2区画）
24時間ネットで専用サイトから予約が可能 電気（1500w）が利用可能
詳細・予約は https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
配信元企業：株式会社 鳴神温泉
