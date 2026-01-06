日本の6G市場：グローバル調査レポート、需要、市場規模、開発動向、シェア、成長、トレンドおよび展望（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2026年1月に「日本の6G市場：ネットワークタイプ別（プライベートネットワーク、パブリックネットワーク、ハイブリッドネットワーク）、用途別（自動運転車、スマートシティ、拡張現実、ヘルスケア、産業オートメーション）、技術別（テラヘルツ通信、マッシブMIMO、高度アンテナシステム、光無線通信）、エンドユース別（通信、輸送、ヘルスケア、製造）―市場分析、トレンド、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本の6G市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本6G市場の概要
日本は、第6世代（6G）移動通信技術の開発において世界的な先行国として台頭しており、2030年頃の商用展開を目標としている。同国は、強固な半導体エコシステム、高度な電子機器製造基盤、そして充実した研究開発文化を活用し、5Gを超える超高速・超低遅延ネットワークの構築を進めている。日本の6Gビジョンは、没入型のXR（拡張現実）サービス、自律移動、スマートシティ、遠隔医療アプリケーションの実現に重点を置くものである。政府主導の支援プログラムは、通信事業者、大学、技術企業間の連携を促進し、テラヘルツ通信、AI駆動型ネットワーク、エネルギー効率の高いインフラの開発を後押しすることで、日本の将来的なデジタル競争力を強化している。
Surveyreportsの専門家は日本の6G市場に関する調査を分析し、2025年における日本の6G市場規模は9億9,870万米ドルであったことを明らかにした。さらに、日本の6G市場は、2035年末までに7兆9,156億9,000万米ドルの収益規模に達すると予測されている。日本の6G市場は、2025年から2035年の予測期間において、約50.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038239
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338439&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本の6G市場に関する定性的分析によれば、超高速接続に対する需要の高まり、技術的ブレークスルーおよびエコシステムの成熟、政府と産業界による研究開発協力、次世代アプリケーションへの需要を背景として、日本の6G市場規模は拡大すると考えられる。日本の6G市場における主要な参入企業としては、NTT、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、富士通、NEC株式会社、ソニー、シャープ株式会社、日立製作所、パナソニックなどが挙げられる。
目次
● 日本の6G市場規模、成長分析、ならびに各国（地域）における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの日本の6G市場に関する需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：ネットワークタイプ別、用途別、技術別、エンドユース別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の6G市場のセグメンテーション
● ネットワークタイプ別：
○ プライベートネットワーク、パブリックネットワーク、ハイブリッドネットワーク
日本6G市場の概要
日本は、第6世代（6G）移動通信技術の開発において世界的な先行国として台頭しており、2030年頃の商用展開を目標としている。同国は、強固な半導体エコシステム、高度な電子機器製造基盤、そして充実した研究開発文化を活用し、5Gを超える超高速・超低遅延ネットワークの構築を進めている。日本の6Gビジョンは、没入型のXR（拡張現実）サービス、自律移動、スマートシティ、遠隔医療アプリケーションの実現に重点を置くものである。政府主導の支援プログラムは、通信事業者、大学、技術企業間の連携を促進し、テラヘルツ通信、AI駆動型ネットワーク、エネルギー効率の高いインフラの開発を後押しすることで、日本の将来的なデジタル競争力を強化している。
Surveyreportsの専門家は日本の6G市場に関する調査を分析し、2025年における日本の6G市場規模は9億9,870万米ドルであったことを明らかにした。さらに、日本の6G市場は、2035年末までに7兆9,156億9,000万米ドルの収益規模に達すると予測されている。日本の6G市場は、2025年から2035年の予測期間において、約50.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038239
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338439&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本の6G市場に関する定性的分析によれば、超高速接続に対する需要の高まり、技術的ブレークスルーおよびエコシステムの成熟、政府と産業界による研究開発協力、次世代アプリケーションへの需要を背景として、日本の6G市場規模は拡大すると考えられる。日本の6G市場における主要な参入企業としては、NTT、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、富士通、NEC株式会社、ソニー、シャープ株式会社、日立製作所、パナソニックなどが挙げられる。
目次
● 日本の6G市場規模、成長分析、ならびに各国（地域）における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの日本の6G市場に関する需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：ネットワークタイプ別、用途別、技術別、エンドユース別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の6G市場のセグメンテーション
● ネットワークタイプ別：
○ プライベートネットワーク、パブリックネットワーク、ハイブリッドネットワーク