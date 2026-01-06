日本のエネルギー回収型換気装置（ERV）市場：調査レポート、需要、市場規模、開発動向、メーカー別シェア、成長、トレンドおよび展望（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2026年1月に「日本のエネルギー回収型換気装置（ERV）市場：製品タイプ別〔熱回収型換気装置（HRV）、エネルギー回収型換気装置（ERV）〕、技術別（機械換気、自然換気）、用途別（住宅、商業）、エンドユーザー別（住宅所有者、施工業者）、流通チャネル別（オンライン販売、代理店）―市場分析、トレンド、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本のエネルギー回収型換気装置（ERV）市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本エネルギー回収型換気装置（ERV）市場の概要
日本のエネルギー回収型換気装置（ERV）市場は、エネルギー効率、室内空気質、持続可能な建築設計に対する強い関心を背景として成長している。ERVは、外気の取り入れと排気の間で熱および湿度を交換することにより、健全な換気を維持しつつ、冷暖房負荷を低減する装置である。特に日本において建築物のエネルギー基準が厳格化される中、住宅用マンション、商業施設、医療施設、学校などでの採用が拡大している。さらに、空気感染対策に対する意識の高まり、都市化の進展、老朽化建築物の改修も需要を後押ししている。加えて、小型化、静音運転、スマート制御といった技術進展が、日本全体におけるERVシステムの魅力を一層高めている。
Surveyreportsの専門家は日本のエネルギー回収型換気装置（ERV）市場に関する調査を分析し、2025年における日本のエネルギー回収型換気装置（ERV）市場規模は13億米ドルであったことを明らかにした。さらに、日本のエネルギー回収型換気装置（ERV）市場は、2035年末までに28億米ドルの収益規模に達すると予測されている。日本のエネルギー回収型換気装置（ERV）市場は、2025年から2035年の予測期間において、約9.6％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる日本のエネルギー回収型換気装置（ERV）市場に関する定性的分析によれば、健康的な室内空間に対する需要の高まり、換気技術の進展、エネルギー効率および持続可能な建築物への関心の上昇、ならびに室内空気質（IAQ）に対する認識の向上を背景として、日本のエネルギー回収型換気装置（ERV）市場規模は拡大すると考えられる。日本のエネルギー回収型換気装置（ERV）市場における主要な参入企業としては、三菱電機株式会社、ダイキン工業株式会社、パナソニック株式会社、富士通ゼネラルなどが挙げられる。
目次
● 日本のエネルギー回収型換気装置（ERV）市場規模、成長分析、ならびに各国（地域）における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの日本のエネルギー回収型換気装置（ERV）市場に関する需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、技術別、用途別、エンドユーザー別、流通チャネル別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
