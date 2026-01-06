液体クロマトグラフィー質量分析（LCMS）市場：グローバル調査レポート、需要、市場規模、開発動向、メーカー別シェア、成長、トレンドおよび展望（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2026年1月に「液体クロマトグラフィー質量分析（LCMS）市場：製品タイプ別〔ノーマルフェーズ液体クロマトグラフィー（NPLC）、逆相液体クロマトグラフィー（RPLC）、イオン交換液体クロマトグラフィー（IELC）、サイズ排除液体クロマトグラフィー（SELC）、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）、超高圧液体クロマトグラフィー（UHPLC）、低圧液体クロマトグラフィー（LPLC）、その他〕、プラットフォーム別（単一質量分析、ハイブリッド質量分析、その他）、用途別（医薬品、バイオテクノロジー、石油化学、環境試験、食品・飲料試験、その他）、エンドユーザー別（バイオテクノロジー・製薬産業、研究機関、診断検査機関、産業分野、政府・公共機関）―グローバル市場分析、トレンド、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、液体クロマトグラフィー質量分析（LCMS）市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
液体クロマトグラフィー質量分析（LCMS）市場の概要
液体クロマトグラフィー質量分析（LC-MS）は、液体クロマトグラフィーの分離能力と質量分析の検出・同定能力を組み合わせた強力な分析技術である。LC-MSでは、複雑な混合物がまず個々の成分に分離され、その後イオン化され、質量電荷比に基づいて分析される。本手法は高い感度と精度、ならびに構造情報を提供することから、医薬品、バイオテクノロジー、環境試験、食品安全、臨床診断などの分野において不可欠な技術となっている。LC-MSは、創薬、メタボロミクス、プロテオミクス、微量不純物分析などに広く利用されており、極めて低濃度の化合物であっても同定、定量、特性評価を可能にしている。
Surveyreportsの専門家は液体クロマトグラフィー質量分析（LCMS）市場に関する調査を分析し、2025年における同市場規模は63億米ドルであったことを明らかにした。さらに、液体クロマトグラフィー質量分析（LCMS）市場は、2035年末までに146億米ドルの収益規模に達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約10.3％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる液体クロマトグラフィー質量分析（LCMS）市場の定性的分析によれば、高度な分析手法に対する需要の高まり、医薬品およびライフサイエンス分野における利用拡大、製薬・バイオテクノロジー用途の拡張、ならびに環境試験および臨床検査ニーズの増加を背景として、液体クロマトグラフィー質量分析（LCMS）市場規模は拡大すると考えられる。液体クロマトグラフィー質量分析（LCMS）市場における主要な参入企業としては、アジレント・テクノロジー、ブルカー・コーポレーション、ダナハー・コーポレーション、エッペンドルフAG、GEヘルスケア、メルクKGaA、パーキンエルマー、サイエックス、サーモフィッシャーサイエンティフィック、ウォーターズ・コーポレーション、ABサイエックス、バイオ・ラッド・ラボラトリーズなどが挙げられる。
