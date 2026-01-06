株式会社MILK DO dore iku (本社：〒060-0008 北海道札幌市中央区北8条西23丁目1-10 代表取締役：延田 尚弘)は、札幌中央区に本社を置くR＆Iカンパニーリミテッド株式会社(本社：〒064-0920 札幌市中央区南20条西8丁目2-24 代表者名：斎藤 浩三)と業務委託契約を結びました。R＆Iカンパニーリミテッド株式会社とソフトテニス業界、スポーツ業界を中心にPRを主軸として、スポーツ選手のマネージメント及び肖像権の管理事業を展開する企業、株式会社アップライズ(本社：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目22-3 マインズ北堀江7W 代表取締役：上岡 弘人)とこの度フランチャイズ契約を締結し、2026年1月21日(水)、『北海道生仕立てドーナッツ専門店 MILK DO dore iku?(以下ミルクドドレイク)鹿屋店』を鹿児島県鹿屋市王子町3955-1 はるやま鹿屋バイパス店駐車場内にオープンをします。食のコンサル集団「hanninmae」にプロデュースを委託し、「ミルクドドレイク」としては全国35店舗目(道内8店舗・道外27店舗)になります。





鹿屋店限定商品として「紅茶オランジュ」420円も販売。北海道産の生クリームに芳醇なダージリンティーと果肉感溢れるオレンジをブレンドし、表面には北海道生乳を使用したグレーズを紅茶フレーバーに仕立てた生ドーナッツです。

当ブランドは北海道美深町をはじめ、道内各地の牧場に依頼した生乳を使用し、北海道の第一次産業の発展と6次産業化に貢献することを目標としております。また北海道内企業同士のアライアンスを組み、生産→加工→販売まで一貫を実現。より安く、より早く、鮮度が高い商品を提供できます。また生産から販売まで顔が見えるため、お子様からご高齢まで安心安全に『ミルクドドレイク』の生ドーナッツをお楽しみになれます。





全国35店舗に拡がるミルクドドレイク





店舗限定「紅茶オランジュ」





美深町牧場の乳牛





鹿屋店LINE





【「ミルクドドレイク」について】

北海道初の生仕立てドーナッツ専門店です。2023年2月14日(火)に札幌で1号店がオープンし、メディアやSNSに取り上げられ、連日行列を頂いております。

「生仕立てドーナッツ＝生ドーナッツ」とは、今までのドーナッツと違い、口の中に入れるとシュワっと消えるような食感で、手で持つと崩れそうなほど柔らかいのが特徴です。見た目のまんまるフォルムが可愛らしく、SNSに投稿する人が続出しており、北海道で今トレンドのスイーツです。

「ミルクドドレイク」の生ドーナッツは、北海道の雄大な大地がある十勝の小麦粉をメインに卵とバターをふんだんに使用した、しっとりなめらかな生地が特徴。北海道の牧場で育てた保存料など使っていない低温殺菌の牛乳は、コクが出て甘味があります。またクリームには北海道根釧地区の生乳を使用した濃厚な生クリームをベースに様々な味付けのクリームをご用意しております。また高温で一気に揚げることで、外はカリッと揚がり、中身は生クリームのようなとろける口溶けになるよう仕上げています。味は純生ホイップ、自家製カスタード、ショコラナッツなどのレギュラーメニュー10種と店舗限定商品の計11種です。





自家製カスタード350円





純生ホイップ350円





ショコラナッツ420円





ミックスシュガー290円 純生ホイップ350円 アールグレイ350円

自家製カスタード350円 自家製ティラミス 380円 ミルクドグレーズ360円

ショコラナッツ420円 幸せあんバター380円 ピスタチオ460円

ふんわりきな粉290円 店舗限定紅茶オランジュ420円

※価格は全て税込









【店舗概要】

店舗名 ： 「MILK DO dore iku? 鹿屋店」

所在地 ： 〒893-0012 鹿児島県鹿屋市王子町3955-1

はるやま鹿屋バイパス店駐車場内

定休日 ： なし

営業時間 ： 11時～19時

サービス提供形式： テイクアウト

税込価格帯 ： 290円～460円

TEL ： 050-8889-0671

Instagram ： https://www.instagram.com/milkdodoreiku?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==









【食のプロデュース集団「hanninmae」について】

北海道札幌を拠点とし、日本全国の食を手掛けるプロデュース集団。商品開発、デザイン、販促までワンストップでサポート。





まるやまめろん





マルヤマベーグルLOOP





発酵ミルクバター本舗





SiOKUMA BAKERY





なかよし屋





牛羊亭





牛もワルツで踊ってる

全国で16業態65店舗プロデュース





URL：https://www.instagram.com/hanninmae.official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==









■会社概要

会社名 ： 株式会社アップライズ

代表取締役： 上岡 弘人

所在地 ： 〒550-0014

大阪府大阪市西区北堀江1丁目22-3 マインズ北堀江7W

TEL ： 06-6684-9077

事業内容 ： 1.飲食店の経営、企画及びコンサルティング

2.食料品の移動販売、デリバリーサービス及びケータリングサービス

3.弁当、総菜等調理食品の製造及び販売

4.インターネット・カタログによる通信販売

5.食品、加工品等の企画、製造及び販売

6.料理教室、文化教室、イベント等の企画及び運営

URL ： https://up-rise-tennis.com/