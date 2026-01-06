2025年4月1日から株式会社日本教育クリエイト(所在地：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト7階、代表取締役：鳥居 敏)が運営する介護事業所向けeラーニング「サクラボ」を導入している社会福祉法人清承会 特別養護老人ホーム白扇閣の介護長・鍋田様が、2025年開催の第15回オールジャパンケアコンテスト(※)「認知症」A部門において最優秀賞を受賞されました。

白扇閣様では、職員の教育研修に熱心であり、一人ひとりの意識も高く、こういったコンテストなどにも積極的にチャレンジされています。個々の知識技術の向上のために、社内での研修や業務の隙間時間などに、サクラボを積極的に活用されています。今回受賞された鍋田様からも、「介護経験が長くても、常に基礎と根拠を学び確認して介護職としてのサービス向上、ご自身のスキル向上のためのツールとして活用している」とお話いただきました。









●受賞の概要

受賞者：社会福祉法人清承会 特別養護老人ホーム白扇閣 介護長・鍋田様

受賞 ：第15回オールジャパンケアコンテスト「認知症」A部門 最優秀賞

(※詳細は公式情報に基づき脚注で記載)





左：久保田施設長、右：鍋田介護長





●サクラボ導入背景と狙い(白扇閣様)

白扇閣様では、職員の技術向上・モチベーション醸成、および利用者本位の介護の体現を目的とし、職員の生産性向上のために、2025年4月1日より「サクラボ」を導入されました。業務の隙間時間でも学べる設計により、知識・技術の底上げと業務生産性の向上を同時に進めています。また、新人・中途の入社後研修や法定研修でも活用。









●コメント

【サクラボ導入をしてくださった白扇閣施設長・久保田様】

「常に相手の立場になって考えてもらえる職員であってほしい。どの職員にも、業務の隙間時間など効率よく見れて学べるeラーニングの導入を考え、サクラボを活用している。知識技術の底上げと業務遂行の生産性向上のため、新人および中途採用の入社後研修や法定研修としても利用しやすい。今回のようにコンテストに挑戦する職員にとっても、サクラボは多いに活用できるツールである」





【コンテスト受賞された在籍22年目の介護長・鍋田様】

「どんなに年数や経験を積んでも、基礎・根拠を考えること、平準化を根底に置き、常に最高のパフォーマンスで仕事に臨むことを大切にしている。サクラボは、15分程度の短い動画形式で非常に見やすく、業務の合間などいつでも学べる点が便利で指導者として教える側にとっても、資料や教材をダウンロードができる点は、業務時間短縮となり生産性向上になっている。さらに、動画には確認テストが付属しているため各項目ごとにその場で振り返りができること、介護技術の利用者モデルが現場に近い内容であり分かりやすく、基礎の学び直しや技術の再確認をしている」





インタビューの様子1





インタビューの様子2





今後も当社は、介護事業所の多様なニーズに応えるコンテンツ拡充をすすめ、現場で働く職員の学びと成長を支えるパートナーとして、介護業界全体の質的向上に貢献してまいります。

当社の動画学習サービス「サクラボ」についてはコチラ→ https://www.create-ts.com/sakurabo_douga/









※補足【オールジャパンケアコンテスト(AJCC)とは】

全国規模の介護技術コンテストで、全国から介護従事者や養成校学生が集まり、外国人介護職員も多数参加しています。介護の質向上と地域とのつながりを目的に開催されています。( https://www.ajcc.info/ )

昨年の第14回大会では、延べ1,500名が来場し、会場実技出場者138名(エントリー156名)、動画投稿部門38名が参加しました。また、厚生労働省の調査研究事業の一環として、本コンテストの効果分析が実施されました。









【会社概要】

社会福祉法人清承会 特別養護老人ホーム白扇閣

施設長 ： 久保田 和宏

所在地 ： 〒424-0201 静岡県静岡市清水区承元寺町1341番地

事業開始： 1979年6月7日

URL ： https://hakusenkaku.jp/

TEL ： 054-369-2258





株式会社日本教育クリエイト

代表者 ： 代表取締役 鳥居 敏

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト7階

設立 ： 1975年10月

事業内容： ＜人材サービス事業＞

医療・福祉に特化した 人材紹介・人材派遣・委託事業の運営

＜生涯学習事業＞

医療事務・介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修・

登録販売者受験対策講座・カラーコーディネーター等、

医療・福祉・薬剤・カラーに特化した生涯学習事業

＜法人向け研修事業＞

医療・福祉に特化した法人向け研修事業

＜レセプト点検サービス事業＞

レセプト点検にIT技術を導入することで、業務効率化＆収益改善を支援

＜ITソリューション事業＞

SI・DX推進をはじめ、専門性の高いシステムエンジニアの派遣・

紹介を通じて、IT課題をトータルに支援

＜HR事業＞

医療に特化した採用支援・定着支援等、人材戦略をトータルに支援

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://www.nk-create.co.jp/