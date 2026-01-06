累計1,200組以上の成婚実績を持つ結婚相談所マリーミー(株式会社エムエスピー、本社：東京都渋谷区、代表：植草 美幸)が、2026年にこそ結婚したい人に向けてのアドバイスを発表いたします。当社代表の植草は、2025年の大晦日に放送されたフジテレビ系『ザ・ノンフィクションの大みそか2025 放送30周年スペシャル』にも出演させていただき、婚活現場でのアドバイスにおいてご支持をいただいております。

結婚相談所マリーミー代表 植草美幸





■年末年始の帰省で結婚を決意する人が多い

年末年始に帰省した人は、地元で「〇〇さんが結婚した」とか「子供が生まれた」などと聞く機会も多かったのではないでしょうか。そして、ご自身もぜひ結婚したいと思った人は、具体的に「いつまでに結婚しよう」と最初に目標を立てることが重要です。結婚となると相手の仕事の都合や引っ越しもありますから、「一年以内に結婚相手を見つけて婚約する」くらいの目標がちょうどいいと思います。

目標を立てたら、婚活と言えることは全部やってみてください。周囲にも「婚活を始めたので誰か良さそうな人がいたら紹介して」と恥ずかしがらずに伝え、結婚相談所の無料カウンセリングを受けてみたり、証明書類の提出がある婚活パーティーに参加してみたりと、短期集中で色々な方法を試してみてほしいと思います。









■「会うだけ婚活」には気を付けて

ただ、日々そうしていると、あまりにも多くの人と会うだけ会い、疲弊してしまう人がいます。また同じ人と何度かデートすることになっても、一緒に出かけることで満足してしまい、深い話をせずに回数だけ重ねる場合もあるようです。これは「会うだけ婚活」、つまり成婚に結びつかない無駄な時間になっています。

そういう人におすすめなのは、まずは聞くことを決めること。例えば、「平日はどういうスケジュールで過ごされているんですか？」と聞けば、生活習慣や職場との距離、仕事の内容、自炊か外食かやお金の使い方まである程度推測できます。容姿や趣味に気を取られる人が多いですが、婚活と恋愛は分けて考えてください。

自分がどういう結婚生活を望んでいるのか、そしてどういう人であれば一緒に歩んでいけるのかを考え、そういう人を探すのが婚活です。それを意識して、まずは1人か2人でいいので深くじっくり話してみてください。









◆結婚相談所マリーミー代表：植草美幸(うえくさ・みゆき)経歴

恋愛・婚活アドバイザー、株式会社エムエスピー代表取締役。

1995年、アパレル業界に特化した人材派遣会社・株式会社エムエスピーを創業。そこで培われたコーディネート力と実績を活かし、2009年、結婚相談所マリーミーをスタート。以後16年以上にわたり、ラジオも含めて年間2,000人以上にアドバイスを行い、業界平均15％と言われる成婚率において、約80％の成婚率を誇る。