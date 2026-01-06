奥入瀬ネイチャーガイドツアーの新拠点『FORESTON -OIRASE BASE-』2026年1月13日(火)に誕生
奥入瀬渓流をフィールドにネイチャーガイドツアーを企画・運営する株式会社FORESTON(本社：青森県十和田市、代表取締役：古里 宣光)は、2026年1月13日(火)、奥入瀬エリアにツアーの拠点事務所となる『FORESTON -OIRASE BASE-』をオープンいたします。
本事務所は、ツアーの発着拠点としての機能に加え、自然環境に関する書籍を取り揃えた「ミニライブラリー」を併設し、地域住民や旅行者が気軽に立ち寄れるオープンスペースとして運用していきます。
1月13日(火)の営業開始に先立ち、地域関係者および報道機関向けの内覧会を開催いたしますので、御案内申し上げます。
■拠点開設の意義
当社は、“FORESTON(奥入瀬)を体験することで ゲストの日常がより豊かになること”をめざし、少人数制のネイチャーガイドツアーを提供しています。この度の『OIRASE BASE』開設は、以下の2つの意義を持って取り組むものです。
(1)ツアー参加者の利便性が高まる。
●ツアー準備・集合・事前レクチャーの環境を整備し、より快適な体験を提供します。
●拠点を明確にすることで、ツアーへの参加しやすさを向上させます。
●ツアーガイドの拠点にもなるため、フィールド(天候や遊歩道)の情報がタイムリーに共有され、ツアー催行での迅速なリスク把握(バックアップ)が図られます。
(2)交流の場を作る。
生態系、植物、地質、文化などを扱うミニライブラリーを常設し、奥入瀬の自然をきっかけに、地元の方々、国内外のゲストが集う、交流の場、学びの場として運用していきます。
■地域関係者・報道機関向け「内覧会」を開催
OIRASE BASEを知っていただくため、以下の日程で内覧日を設けます。皆さまのお声を今後の運営に生かしていきます。
駐車場が狭いため、スキー場駐車場の御利用に御協力をお願いします。
●2025年1月11日(日) 10:00-14:00
●2025年1月12日(月) 10:00-14:00
FORESTON
OIRASE BASE
FORESTON OIRASE BASE 01
■OIRASE BASEの概要
●所在地 ： 青森県十和田市大字奥瀬字焼山64-179
●電話番号 ： 080-6033-2510
●営業開始日： 2026年1月13日(火)
●営業時間 ： 9：00～16：00(火曜定休)
●施設内容 ： ツアー受付／ツアー発着拠点／ミニライブラリー
■FORESTONについて
FORESTONは、“『FOREST+ON』自然への好奇心。その扉を開けるお手伝い。”をツアーミッションとし、以下の3つの指針を大切に、奥入瀬渓流でネイチャーガイドツアーを催行しています。
(1)ゲストの好奇心を引き出すガイディングスキルによる「学びと感動」
(2)少人数制かつスローだからこそ得られる「特別な時間」
(3)モニタリング結果等に裏打ちされた知識や情報の「信頼性」
ツアーWEBサイトはこちら >> https://foreston.jp
【FORESTON -OIRASE BASE- イメージ】
FORESTON OIRASE BASE 02
FORESTON OIRASE BASE 03
FORESTON OIRASE BASE 04
■会社概要
会社設立 ：2019年
代表取締役：古里 宣光
本社住所 ：青森県十和田市西二十三番町11-1 サングリーン103
事業内容 ：ネイチャーガイドツアー事業，苔テラリウム事業、
奥入瀬渓流館(ショップ)運営
社員 ：4名
協力ガイド：約20名
【問い合わせ先】
株式会社FORESTON
チーフガイド： 丹羽 裕之
電話番号 ： 080-6033-2510
E-mail ： tour@foreston.jp