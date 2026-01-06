奥入瀬渓流をフィールドにネイチャーガイドツアーを企画・運営する株式会社FORESTON(本社：青森県十和田市、代表取締役：古里 宣光)は、2026年1月13日(火)、奥入瀬エリアにツアーの拠点事務所となる『FORESTON -OIRASE BASE-』をオープンいたします。

本事務所は、ツアーの発着拠点としての機能に加え、自然環境に関する書籍を取り揃えた「ミニライブラリー」を併設し、地域住民や旅行者が気軽に立ち寄れるオープンスペースとして運用していきます。

1月13日(火)の営業開始に先立ち、地域関係者および報道機関向けの内覧会を開催いたしますので、御案内申し上げます。









■拠点開設の意義

当社は、“FORESTON(奥入瀬)を体験することで ゲストの日常がより豊かになること”をめざし、少人数制のネイチャーガイドツアーを提供しています。この度の『OIRASE BASE』開設は、以下の2つの意義を持って取り組むものです。





(1)ツアー参加者の利便性が高まる。

●ツアー準備・集合・事前レクチャーの環境を整備し、より快適な体験を提供します。

●拠点を明確にすることで、ツアーへの参加しやすさを向上させます。

●ツアーガイドの拠点にもなるため、フィールド(天候や遊歩道)の情報がタイムリーに共有され、ツアー催行での迅速なリスク把握(バックアップ)が図られます。





(2)交流の場を作る。

生態系、植物、地質、文化などを扱うミニライブラリーを常設し、奥入瀬の自然をきっかけに、地元の方々、国内外のゲストが集う、交流の場、学びの場として運用していきます。









■地域関係者・報道機関向け「内覧会」を開催

OIRASE BASEを知っていただくため、以下の日程で内覧日を設けます。皆さまのお声を今後の運営に生かしていきます。

駐車場が狭いため、スキー場駐車場の御利用に御協力をお願いします。

●2025年1月11日(日) 10:00-14:00

●2025年1月12日(月) 10:00-14:00





FORESTON

OIRASE BASE





FORESTON OIRASE BASE 01





■OIRASE BASEの概要

●所在地 ： 青森県十和田市大字奥瀬字焼山64-179

●電話番号 ： 080-6033-2510

●営業開始日： 2026年1月13日(火)

●営業時間 ： 9：00～16：00(火曜定休)

●施設内容 ： ツアー受付／ツアー発着拠点／ミニライブラリー









■FORESTONについて

FORESTONは、“『FOREST+ON』自然への好奇心。その扉を開けるお手伝い。”をツアーミッションとし、以下の3つの指針を大切に、奥入瀬渓流でネイチャーガイドツアーを催行しています。

(1)ゲストの好奇心を引き出すガイディングスキルによる「学びと感動」

(2)少人数制かつスローだからこそ得られる「特別な時間」

(3)モニタリング結果等に裏打ちされた知識や情報の「信頼性」

ツアーWEBサイトはこちら >> https://foreston.jp









【FORESTON -OIRASE BASE- イメージ】





FORESTON OIRASE BASE 02





FORESTON OIRASE BASE 03





FORESTON OIRASE BASE 04









■会社概要

会社設立 ：2019年

代表取締役：古里 宣光

本社住所 ：青森県十和田市西二十三番町11-1 サングリーン103

事業内容 ：ネイチャーガイドツアー事業，苔テラリウム事業、

奥入瀬渓流館(ショップ)運営

社員 ：4名

協力ガイド：約20名









【問い合わせ先】

株式会社FORESTON

チーフガイド： 丹羽 裕之

電話番号 ： 080-6033-2510

E-mail ： tour@foreston.jp