女性の美しさと強さを探求し、闘う女性のイベント・映像制作を手掛けるCatfightRonaldと、スパンデックス生地の品質に定評のあるアパレルメーカーAMORESYがコラボレーションした新型競泳水着(レオタード)3種を、2025年12月25日より販売開始いたしました。





C.Ronald AMORESYコラボ





本製品は、長年「闘う女性」を撮り、イベントをプロデュースを続けてきたCatfightRonaldだからこそ分かる“現場の声”を反映したデザインと、AMORESYが誇る高品質なスパンデックス生地の融合により誕生しました。従来の競泳水着の機能美を尊重しつつ、より大胆に、より美しく魅せるための工夫が随所に施されています。





イラストイメージヴィジュアル





※イラストイメージヴィジュアル※

CatfightRonaldファンサイト内で連載中の漫画「neo fighting standard」のキャラクター達がコラボコスチュームを着用









【製品コンセプト】

「Strength & Shine(強さと輝き)」

CatfightRonaldが追求してきた「強さ・美しさ」と、AMORESYの素材が持つ「輝き」。その両方の良さを最大限に引き出しました。単なるスポーツウェアの枠を超え、着用者のボディラインを美しく、そして力強く演出します。





SKU-160(レッド)

SKU-161(ゴールド)

SKU-162(ブルー)





【製品ラインナップ】

全モデル共通カラー：レッド、ブルー、ゴールド、シルバー(全4色)





1. SKU-160：Blaze Backless Swimsuit Leotard - Catfight Ronald

～大胆なV字カットが魅せる、進化したオーソドックススタイル～





**「王道を、もっと大胆に。」**

オーソドックスな競泳スタイルをベースに、胸元へ大胆なV字カットをオン。深く切り込んだラインがデコルテを美しく強調し、スポーティな中に大人の色気を宿します。

一方で、ヒップラインはあえて低めのカットに設定し、安心感のあるカバー力を実現。腰元のサイドラインがウエストをシャープに見せ、誰もが着こなしやすい「新しいスタンダード」が完成しました。





SKU-160





2. SKU-161：Riot Keyhole Cutout Backless Swimsuit Leotard - Catfight Ronald

～可愛らしさとスポーティさの共存。計算されたホールデザイン～





**「可愛いだけじゃない、意志のあるスタイル。」**

サイドラインによる視覚効果で、驚くほどスリムなシルエットへ。最大の特徴は、胸元に配置された計算尽くのキーホール。

肌をチラリと覗かせることで、ヘルシーな可愛らしさとスポーティな躍動感を両立させました。ベースのデザインはBLAZE同様の安定感あるカッティング。競泳水着の機能性はそのままに、遊び心をプラスしたいあなたへ。





SKU-161





3. SKU-162：Electra Keyhole Cutout Backless Swimsuit Leotard - Catfight Ronald

～近未来的なボディスーツデザイン。女性のフォルムを最優先に～





**「未来的なフォルムで、ボディラインを再構築する。」**

女性の曲線を最も美しく見せるために計算され尽くした、近未来的なボディスーツ。

腹筋上部を覗かせるホールカットは、引き締まったラインを強調しつつ、気になる下腹部はしっかりとカバーする魔法のような設計。さらに、脚を長く見せるハイカット仕様と、バストを立体的に見せる視覚効果をプラス。

体型を選ばず、着るだけで自信が湧いてくる、本コレクションのハイエンドモデルです。





SKU-162





【商品概要】

商品名：ブレイズ バックレス スイムスーツ レオタード - キャットファイト・ロナウド Blaze Backless Swimsuit Leotard - Catfight Ronald(SKU-160)

商品名：ライオット キーホール カットアウト バックレス スイムスーツ レオタード - キャットファイト・ロナウド Riot Keyhole Cutout Backless Swimsuit Leotard - Catfight Ronald(SKU-161)

商品名：エレクトラ キーホール カットアウト バックレス スイムスーツ レオタード - キャットファイト・ロナウド Electra Keyhole Cutout Backless Swimsuit Leotard - Catfight Ronald(SKU-162)





● 発売日：2025年12月25日





● サイズ展開：各[M／L]





● 販売価格／URL

SKU-160 10,750円(税込)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G7BRQ663?th=1&psc=1

SKU-161 11,750円(税込)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G7BQYWWC?th=1&psc=1

SKU-162 12,850円(税込)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G7C6MXZL?th=1&psc=1





● 販売場所：Amazon、AMORESY取扱店 他

https://www.amazon.co.jp/stores/AMORESY/page/348D8502-3474-4EB6-97F2-4CB4499741F6?lp_asin=B0G7CP2KNM&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto









【CatfightRonaldについて】

女性の美しさと強さをテーマに、格闘イベントの企画・運営および映像制作を行うプロデューサー。「闘う女性」の魅力を多角的に発信し続けています。

https://lit.link/cronald









【AMORESYについて】

スパンデックス素材に特化したアパレルメーカー。伸縮性、光沢感、着心地にこだわった製品開発を行い、世界中のファンから支持されています。

https://amoresy.com/ja









■概要

名称 ： BWP事務局

代表者 ： 代表 Catfight Ronald

所在地 ： 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-1-8 松岡ビル5F

旗揚 ： 2011年7月

事業内容 ： 女子格闘技興行／グッズ制作

X(旧Twitter)： https://x.com/CatfightRonald

公式サイト ： https://lit.link/cronald

YouTube ： https://www.youtube.com/@CatfightRonald









■本件に関するお客様からのお問い合わせ先

MAIL： catfight_ronald@yahoo.co.jp