高級「生」食パン専門店『乃が美』(以下：乃が美)は、日本が世界に誇る特撮ヒーロー「ウルトラマン」とのコラボレーション商品として、2025年に期間限定で発売し大きな反響をいただいた「ウルトラ・リッチハニーパン」および「ウルトラ・リッチキャラメルパン」を、2026年1月10日(土)から1月31日(土)までの期間限定で、同時復活発売いたします。





ウルトラ・リッチハニーパン

ウルトラ・リッチキャラメルパン





2025年の発売時には、多くのお客様よりご好評をいただき、販売終了後も「もう一度食べたい」「あのウルトラ級の贅沢な味わいを再び楽しみたい」といったお声を多数頂戴しました。こうした反響を受け、かつて第1弾・第2弾として展開した2商品を、今回同時に復活販売することが決定いたしました。









◇「食」と「夢」のウルトラな融合、再び

世界中の人々に夢と希望を与え続けてきた「ウルトラマン」と食を通じて人々の暮らしに寄り添ってきた乃が美。両者の想いが重なり誕生した本コラボレーションは、世代を超えて楽しめる特別な食体験として、多くのお客様に支持いただきました。

その想いが再び重なり合い、「食」と「夢」のウルトラな融合が、あらためて実現します。









◇第1弾復活商品【ウルトラ・リッチハニーパン】

「ウルトラ・リッチハニーパン」は、耳までやわらかく、ほんのり甘みのある乃が美の看板商品「創業乃が美」をベースに、バター3倍・はちみつ3倍・練乳2倍というウルトラ級の贅沢配合を実現。とろけるような甘さと奥深いコク、耳までやわらかな食感は、発売当初から多くのファンを魅了しました。









◇第2弾復活商品【ウルトラ・リッチキャラメルパン】

「ウルトラ・リッチキャラメルパン」は、乃が美の看板商品「創業乃が美」をベースに、キャラメルチョコを通常比1.5倍と贅沢に練り込み、丁寧に焼き上げました。口に入れた瞬間のとろけるような甘さと、芳醇なキャラメルの香りは、まさにウルトラ級の満足感です。









◇ウルトラマンオリジナルチャーム

両商品ともに、「ウルトラマンシリーズ」に登場するキャラクターをデザインしたウルトラマンオリジナルチャーム(全5種・ランダム)を1個プレゼントいたします。

それぞれのチャームは連結できる仕様となっており、コレクションとしてお楽しみいただけるほか、バッグや小物に付けておしゃれのアクセントとしてもお使いいただけます。

個性豊かなキャラクターデザインが魅力のオリジナルチャームを、ぜひこの機会にお手元でお楽しみください。

※ウルトラマンオリジナルチャームのデザインは、第1弾・第2弾でそれぞれ異なります(各全5種・ランダム)。種類はお選びいただけません。

※第1弾商品には第1弾のチャーム、第2弾商品には第2弾のチャームが封入されます。









◇専用紙袋：

「ウルトラ・リッチハニーパン」、「ウルトラ・リッチキャラメルパン」それぞれ1個につき、オリジナルデザインの専用紙袋を1枚お付けいたします。









◇コンプリートセット：

ウルトラマンオリジナルチャーム全5種が揃う、コンプリートセットをご用意しました。





■ウルトラ・リッチハニーパン コンプリートセット

ウルトラ・リッチハニーパン 6個

ウルトラマンオリジナルチャーム 全5種＋ランダム1種

オリジナル発送箱 1個





■ウルトラ・リッチキャラメルパン コンプリートセット

ウルトラ・リッチキャラメルパン 5個

ウルトラマンオリジナルチャーム 全5種

オリジナル発送箱 1個









＜商品情報＞

【商品名：ウルトラ・リッチハニーパン】

■販売価格 ：ハーフサイズ(1斤) 1,200円(税込)

オリジナル発送箱 700円(税込)

コンプリートセット 7,900円(税込)

■販売期間 ：2026年1月10日(土)～1月31日(土) なくなり次第終了

■販売対象店舗 ：一部国内店舗・オンラインショップ https://nogami.take-eats.jp/

■取扱い店舗情報：取り扱い店舗や販売状況の詳細につきましては、各乃が美店舗までお問い合わせください。





【商品名：ウルトラ・リッチキャラメルパン】

■販売価格 ： ハーフサイズ(1斤) 1,500円(税込)

オリジナル発送箱 700円(税込)

コンプリートセット 8,200円(税込)

■販売期間 ： 2026年1月10日(土)～1月31日(土) なくなり次第終了

■販売対象店舗 ： 一部国内店舗・オンラインショップ https://nogami.take-eats.jp/

■取扱い店舗情報： 取り扱い店舗や販売状況の詳細につきましては、各乃が美店舗までお問い合わせください。









◇『ウルトラマン』について

1966年に放送された特撮テレビドラマ。地球の平和を守るため戦うヒーローとして、半世紀以上たった今でも、国境や世代を超えて愛されています。









◇『乃が美』について

高級「生」食パン専門店『乃が美』は、2013年に創業し、国内84店舗を展開しています(2025年11月10日現在)。創業以来、高級「生」食パン市場の先駆けとして、素材の配合や製法にこだわり、「やわらかさ」「きめ細やかさ」「甘み」「香り」を追求し、他にはない食感と味わいで、唯一無二の本格的な食パンのおいしさを多くの皆様にお届けしています。乃が美は、職人が素材や製法を緻密に見直し続け、お子様からご年配の方まで、耳までおいしく食べることができる「究極の食パン」をこれからも目指し続けます。





『乃が美』ホームページ： http://nogaminopan.com/

各店舗はこちら ： http://nogaminopan.com/shop_list/

公式Instagramはこちら ： https://www.instagram.com/nogami_official/

： @nogami_official

公式Xはこちら ： https://x.com/nogamibread

公式オンラインショップ： https://nogami.take-eats.jp/