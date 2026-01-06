プロライダーとの対話から生まれた次世代ゴーグル対応ハット 「CATERPP SB SNOW HAT DOG EAR」2026年1月12日(成人の日)発売
「飛ばない帽子」として支持されるCATERPP(運営：株式会社大喜商会)から、スノーボーダーの声に応えた進化版SNOW HATが登場します。その名も「DOG EAR(ワンちゃんの耳)」――ゴーグル対応ハットの常識を塗り替える、新しいスタンダードです。
街中でもスタイリッシュに
■開発ストーリー：現場の声が形にした、リアルな答え
2022年冬、プロスノーボーダー 三島勇気氏との共同開発でスタートしたSNOW HATプロジェクト。「ゴーグルを着けながらハットを被りたい」という一つの願いから生まれたプロダクトは、多くのライダーの手に渡り、新たな課題を浮き彫りにしました。
「もっと保温性が欲しい」「でも耳を完全に塞ぐと危ない」「長期トリップで臭いが気になる」「リフトからの油性水滴でWH系が汚れる」
DOG EARは、これらすべてに応えるために生まれました。
■DOG EARが選ばれる、8つの理由
01｜ストラップレス・ボアで叶える、絶妙な保温性
大きめのボア「耳」には、あえてストラップをつけていません。完全に耳を塞ぐと外界の音を遮断し危険を伴う上、アクティブ時には熱がこもりすぎる。だからこそ、自然に垂らすスタイルで程よい保温性を実現。機能とルックスを両立させた、渋カワなデザインです。
耳当て部分があたたか
02｜3レイヤー素材による完全防御システム
本体には防水透湿性の3レイヤーナイロンタッサーを採用。防風・防水・防汚性能により、リフトから垂れる汚れた水滴や水辺のアクシデントにも対応。ケアも簡単で、長く愛用できる一着です。
＜性能データ＞
耐水圧：20,000mm以上
透湿度：18,000g/m2・24時間
UVカット・防風防汚機能搭載
快適な冬のアクティビティーに
03｜CATERPP初、超消臭機能「NaiOdor(TM)」を搭載
長期バックカントリーやパウダートリップでの悩みを解決する、画期的な機能。5分で汗のニオイが半減し、臭いのもとを分解するため臭い戻りもありません。夏場から実験を重ね、体感としても確かな効果を確認済みです。
超消臭機能の「NaiOdor(TM)」をスベリ材に採用
04｜飛ばない設計、さらに進化
特殊コードとマイクログリップテープの組み合わせで、締め付け感なくしっかりフィット。滑走時や日常使いでも飛ばない性能は、実験で検証済みです。
適度なコードの伸縮性でしっかりフィットします
05｜ストレスフリーな被り心地
肌に触れる内側には、メッシュとクッション性のある機能生地をハイブリッドに使用した独自設計のスベリを採用。適度な伸縮性で、長時間の着用でも快適です。
普段使いからアクティビティーまでをしっかりサポート
06｜片手で操作可能なサイズ調整
グローブをつけたままでも、右手でも左手でも、片手で簡単にサイズ調節が可能。ゲレンデでのストレスを徹底的に削減しました。
片手で簡単にサイズ調節
07｜ゴーグルスリーブ＆イヤーパッド付き
ハットスタイルでもゴーグルを快適に装着できるよう設計されたスリーブ。ボア付きフラップがゴーグルバンドの耳への干渉を和らげ、ゴーグル非装着時にはイヤーマフとしても使用可能です。
さらに、つばの裏にはボアを配置。パウダーがゴーグルの隙間に入り込むのを防ぐ、細部へのこだわりです。
ゴーグルスリーブ
イヤーパット付き
08｜CATERPP CONVert 仕様
コーディネートのアクセントに。シューレースの応急処置、止血、ランタンの吊り下げなど、アウトドアシーンで多用途に活躍します。取り換え専用コード「CONVert CORD」は35種類から選択可能。
https://daiki.official.ec/items/58624662
別売りのCONVertコードでコーディネートを楽しめる
■ヤクルト1本分の軽さで、究極のシンプル機能美
重量はわずか70-78g。シンプルさと機能美を追求した、ユニークで実用的なアイテムです。
■スペック
【カラー展開(本体／コード)】
フローズン ブラックインク／ブラック
スノーエクリュ／ブラック
フォレストディスタンス グリーン／ブラック
トワイライト グレー／ブラック
ブッシュ ブラウン／ブラック
【サイズ】
頭周り：XLサイズ 62cm(対応：57-62cm)
Lサイズ 59cm(対応：54-59cm)
Mサイズ 57cm(対応：52-57cm)
つばの長さ：L&Mサイズ 後5.0cm、サイド7.5cm
XLサイズ 前後5.5cm、サイド8cm
深さ：Mサイズ 12.5cm
Lサイズ 13.5cm
XLサイズ 14cm
【素材】
本体 ：ナイロン100％(コーティング等樹脂加工)
ボア部分：ポリエステル100％
【重量】
Mサイズ 70g
Lサイズ 73g
XLサイズ 78g
【生産国】
インドネシア(自社工場)
【お手入れ】
ご家庭で手洗い可能
※乾燥機のご使用はお控えください
※柔軟剤使用は撥水性能低下の恐れがあるためご注意ください
■こんなライダーに
・ゴーグル＋ハットスタイルを楽しみたい
・可愛いデザインと妥協なき機能性の両立
・長期バックカントリーやパウダートリップに
・軽量で動きやすい帽子を探している
・臭いを気にせずアクティビティに集中したい
・飛ばない・ズレない確かな性能
■発売情報
販売開始 ： 2026年1月12日 成人の日
CATERPP 公式ECサイト： https://daiki.official.ec/categories/5579101
スノーボーダーのリアルな声と、妥協なきモノづくり。
DOG EARは、ゲレンデに新しいスタンダードを提案します。
■会社概要
会社名 ： 株式会社大喜商会
所在地 ： 〒544-0001 大阪府大阪市生野区新今里3丁目18-19
事業内容 ： 帽子製造(帽体含む)、OEM
TEL ： 06-6751-1561
FAX ： 06-6751-1565
公式ウェブサイト： https://www.daiki-k.co.jp/