稀有なハスキーボイスのボーカリスト勝見 智子と、ギタリスト高藤 昌幸のユニット結成17年目を迎える「天然デンネンズ」が7年ぶりの新譜「LIFE sketch'」をリリース。2026年1月18日(日)には、リリース記念ライブを開催予定。

2018年12月に結成10年を記念して制作されたアルバム「10nens」から7年。これまでライブでのみ披露され、ファンから音源化を望む声が多数寄せられていた楽曲を収録した、待望の新譜が発売されます。





LIFE sketch'





天然デンネンズというコミカルなユニット名とは裏腹に音や言葉に細部までこだわってつくられるオリジナル楽曲の世界は、稀有なハスキーボイスで語られる唯一無二のあたたかな世界観となっている。

幼い頃より死生観につよい興味があるという勝見。その想いを受け取り音を生み出す高藤。結成当初より「いのち」や「人生」をテーマにした楽曲を数多く生み出している。

中高生に音楽を通していのちについて改めて考えることを目的とした「いのちの授業」やコンサートホールで様々なミュージシャンたちとつくりあげる「いのちのコンサート」を主催開催している。

コンサートテーマ曲である合唱「いのちの種」は「心の奥底まで届くような、涙が溢れてくる」と評される楽曲となっている。





◎天然デンネンズYOUTUBE 「いのちの種」

https://www.youtube.com/watch?v=9Pgn5-Xhv38









今回のアルバムは、コロナ禍で生み出された楽曲を中心に制作された。立ち止まることを余儀なくされた時間のなかで生まれた「人生の歌」の数々。

まるで宇宙から俯瞰してみたような壮大な楽曲や、いつかの景色が懐かしく浮かんでくるような曲、クスッと笑ってしまうような曲、痛いところをつかれても頷かずにはいられないような曲などだれかの人生のなにかと響き合うような一枚であれば嬉しい、と語る。









全13曲。

色々なジャンルの要素が随所に詰まっているのは、ギタリスト高藤 昌幸の幅広いジャンルの音楽嗜好によるものであり生き生きと描かれる絵の一枚のような楽曲たちは、ミュージシャンたちと描いたまさに「LIFE sketch'」だ。





LIFE sketch'





【参加ミュージシャン】

安藤 歌那 (ヴァイオリン)

池田 安友子 (パーカッション)

上原 周平 (ベース)

大山 りほ (ピアノ・エレピ・ローズピアノ)

梶原 大志郎 (ドラム)

初田 悦子 (作詞・コーラス・ボーカルディレクション)

花田 えみ (ピアノ・ローズピアノ・オルガン)

原 満章 (ベース・ウッドベース)

わたなべ ゆう(ギター)









道半ば、描き続けてきた。

そしてこれからも描き続けていく。





レコーディングミキシングは奈良郡山にある「NMG スタジオ」

超一流の機材、エンジニア三輪 卓也氏によりおさめられた音は極上の音色である。

必ず手に取ってほしい一枚が完成した。





◎「LIFE sketch'」トレーラー YOU TUBE

https://www.youtube.com/watch?v=bw1ich0Bl8A









◎CD 予約受付フォームはこちら

https://10nens.wixsite.com/mysite/form2026





レコ発ライブチラシ画像





◎リリース記念ライブ情報

1月18日(日)

「LIFE sketch'発売記念天然デンネンズワンマンライブ」

OPEN ：18：00

START：18：30

料金 ：3,800円

場所 ：「Soap opera classics-Umeda-」 大阪市北区西天満4-4-18 梅ヶ枝中央ビルB1階

TEL ：06-6809-1703

FAX ：06-6809-1704









【最寄り駅】

市営地下鉄谷町線 南森町駅 ：徒歩7分

市営地下鉄谷町線 東梅田駅 ：徒歩10分

京阪電気鉄道中之島線 なにわ橋駅：徒歩8分





天然デンネンズアー写





【出演】

天然デンネンズ

勝見 智子

高藤 昌幸





バンド

安藤 歌那(vn.)

池田 安友子(per.)

上原 周平(ba.)

花田 えみ(pf.)





ゲスト

初田 悦子(vo.cho.)

わたなべ ゆう(gt.)









【ご予約フォーム】

https://10nens.wixsite.com/mysite/form2026









【ライブのみのご予約はこちらから】

Mail： tomopo_1115@yahoo.co.jp