福祉事業を展開する特定非営利活動法人スローライフ(所在地：埼玉県さいたま市)は、精神障害・発達障害のある方を対象に、自立的な生活を支援することを目的とした新築ワンルームマンション型の「障害者向けグループホーム mikan(ミカン)」を2026年1月13日(火)、さいたま市北区にオープンします。





障害グループホームmikan





「障害者向けグループホーム mikan(ミカン)」詳細URL： https://mikan-home.jp/









■背景

近年、精神障害や発達障害のある方が地域で自立した生活を送るための住まいの需要が急速に高まっています。

一方で、共同生活型のグループホームでは「一人の時間が持てない」「プライバシーが確保しづらい」といった声も多く寄せられていました。

こうした課題に応えるため、当社は “一人暮らし感覚で過ごせる新築ワンルームマンション型”の住まいを提供する「障害者向けグループホーム mikan(ミカン)」を立ち上げました。

安心と自立を両立できる住環境を整え、地域生活への移行を支援します。









■mikan4つのサポート

(1) 栄養バランスの取れた「毎日の食事提供」

健康と生活リズムを支えるため、朝・夕の食事を毎日提供します。

食材は、衛生管理と品質に定評のある谷本食品と、五ツ星お米マイスターが厳選した高品質米を使用。

栄養バランスに配慮した温かい食事により、生活リズムの安定や健康維持をサポート。





(2) 暮らしを支える「家具・家電を完備」

全室にベッド・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・Wi-Fiなど、生活に必要な家具・家電を無料完備。

入居初日からすぐに生活をスタートできる環境を整え、初期費用の負担を大幅に軽減します。

“新築ワンルームマンション型”の完全個室で、プライバシーを確保しながら快適に過ごせます。





(3) 未来を拓く「就労サポートプログラム」

就労移行支援事業所や就労継続支援事業所と連携し、利用者の働く意欲を応援します。

生活リズムの安定、通所・通勤の練習、面接対策など、段階に応じた支援を提供。

「働きたい」「社会参加したい」という想いを実現するための環境を整えています。





(4) 心と体を守る「健康管理サポート」

服薬管理、体調確認、生活リズムの調整など、日々の健康を守るための支援を実施。

必要に応じて医療機関や支援機関と連携し、安心して生活できる体制を構築しています。

精神面の不安にも寄り添い、利用者が無理なく自分らしく暮らせる環境を提供します。





2026年1月13日のオープンに先立ち、「障害者向けグループホーム mikan(ミカン)」ではすでに入居予約の受付を開始しております。

新築ワンルームマンション型の完全個室という特性を活かし、精神障害・発達障害のある方が安心して生活を始められる環境を整えております。









■施設概要

施設名 ： さいたま市障害者向けグループホーム mikan(ミカン)

開始日 ： 2026年1月13日(火)

所在地 ： 〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町

アクセス ： JR川越線「日進駅」徒歩5分

URL ： https://mikan-home.jp/









■設備

全室フローリング/バルコニー付き/無料Wi-Fi完備/バス・トイレ別/独立洗面台/洋室トイレ/室内洗濯置場/エアコン付き/オートロック/モニター付きインターホン/宅配ボックス付き









■会社概要

商号 ： 特定非営利活動法人スローライフ

所在地 ： 〒330-0846 さいたま市大宮区大門町3丁目197番地 星野第2ビル504号室

事業内容： 障がい者共同生活援助事業

URL ： https://mikan-home.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

特定非営利活動法人スローライフ

TEL ： 0120-137-226

お問い合せフォーム： https://mikan-home.jp/contact/