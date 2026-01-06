【参加無料・中小企業向け】従業員の老後資金づくりを支援する「iDeCo＋オンラインセミナー」を開催
国民年金基金連合会は、中小企業の経営者・人事ご担当者さまを対象とした「iDeCo＋活用オンラインセミナー」を2026年1月30日(金)・2月6日(金)に開催します。
人材確保が難しくなる中、退職金・老後資金への備えは、従業員の安心や定着につながる重要なテーマです。その一方で、「コストをかけて制度を整える余裕はない」「難しい制度は社内で運用できるか不安」といった声も多く聞かれます。
本セミナーでは、中小企業でも導入しやすい制度として注目されるiDeCo＋(中小事業主掛金納付制度)の基礎知識や導入することのメリット、手続きの際のポイントなどを、経営者・人事ご担当者の立場に沿って分かりやすく解説します。
後半には、参加者の皆さまから事前に寄せられたご質問にもお答えします。
iDeCo+広告画像
■概要
【日時】
2026年1月30日(金)14:00～15:00(予定)
2026年2月6日(金)17:00～18:00(予定)
※両日とも同一内容です。ご都合のよい日程をお選びください。
※当日は開演30分前からアクセスできます。
※終了時刻は前後することがあります。
【開催方式】
オンライン(Zoomウェビナー開催)／事前申込制
【対象】
中小企業の経営者・役員・人事・総務ご担当者 など
【参加費】
無料
【定員】
各回300名様(先着順)
【講師】
≪船橋 郁恵≫
社会保険労務士／1級DCプランナー／国家資格キャリアコンサルタント
【内容】
≪第1部≫
iDeCo＋(イデコプラス)の導入メリットと手続きポイント解説
≪第2部≫
疑問解消Q＆A
【主催】
国民年金基金連合会
【共催】
株式会社りそな銀行(1月30日開催)、株式会社三井住友銀行(2月6日開催)
【後援】
厚生労働省
▼申し込みはこちらから
https://k3rws.stage.ac/ideco_plus_seminar2025/
※アクセス後日程を選択してください。
国民年金基金連合会ホームページ： https://www.npfa.or.jp/
iDeCo公式サイト ： https://www.ideco-koushiki.jp/
【お問い合わせ先】
iDeCo＋オンラインセミナー申込事務局
Email： ideco_plus@stage.ac