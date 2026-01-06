国民年金基金連合会は、中小企業の経営者・人事ご担当者さまを対象とした「iDeCo＋活用オンラインセミナー」を2026年1月30日(金)・2月6日(金)に開催します。

人材確保が難しくなる中、退職金・老後資金への備えは、従業員の安心や定着につながる重要なテーマです。その一方で、「コストをかけて制度を整える余裕はない」「難しい制度は社内で運用できるか不安」といった声も多く聞かれます。

本セミナーでは、中小企業でも導入しやすい制度として注目されるiDeCo＋(中小事業主掛金納付制度)の基礎知識や導入することのメリット、手続きの際のポイントなどを、経営者・人事ご担当者の立場に沿って分かりやすく解説します。

後半には、参加者の皆さまから事前に寄せられたご質問にもお答えします。


iDeCo+広告画像


■概要

【日時】

2026年1月30日(金)14:00～15:00(予定)

2026年2月6日(金)17:00～18:00(予定)

※両日とも同一内容です。ご都合のよい日程をお選びください。

※当日は開演30分前からアクセスできます。

※終了時刻は前後することがあります。

【開催方式】

オンライン(Zoomウェビナー開催)／事前申込制

【対象】

中小企業の経営者・役員・人事・総務ご担当者 など

【参加費】

無料

【定員】

各回300名様(先着順)

【講師】

≪船橋 郁恵≫

社会保険労務士／1級DCプランナー／国家資格キャリアコンサルタント

【内容】

≪第1部≫

iDeCo＋(イデコプラス)の導入メリットと手続きポイント解説

≪第2部≫

疑問解消Q＆A

【主催】

国民年金基金連合会

【共催】

株式会社りそな銀行(1月30日開催)、株式会社三井住友銀行(2月6日開催)

【後援】

厚生労働省


▼申し込みはこちらから

https://k3rws.stage.ac/ideco_plus_seminar2025/

※アクセス後日程を選択してください。


国民年金基金連合会ホームページ： https://www.npfa.or.jp/

iDeCo公式サイト　　　　　　　 ： https://www.ideco-koushiki.jp/


【お問い合わせ先】

iDeCo＋オンラインセミナー申込事務局

Email： ideco_plus@stage.ac