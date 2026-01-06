株式会社大日商事(所在地：千葉県四街道市大日1920、代表：原 伸行)は、千葉県いすみ市に位置する「ソラス」が、全国のRVパーク加盟施設として新たにサービスを開始することをお知らせします。海に近く、適度な高度を持つ立地を活かし、年間を通じて満天の星空観察や地元の食材を活かした料理など、心身のリフレッシュができる多彩なサービスを提供します。





キャンプ場全体





■都市生活から離れた自然回帰型リゾートの需要増加

近年、コロナ禍を経て自然環境の中でのアウトドア体験への関心が高まっています。特に、高規格な設備を備えた「RVパーク」の人気が上昇しています。特に快適性と自然体験を両立させた施設への需要が顕著となっています。

このような背景の中、「ソラス」は単なる宿泊施設ではなく、日常を離れて自然と一体になれる「体験型リゾート」として、RVパークのネットワークに加盟し、全国のキャンピングカーユーザーに向けた新たなサービス提供を開始します。





RVパーク





■「ソラス RVパーク」の特長

1. 立地を活かした星空観察と自然体験

いすみ市の南東部に位置する「ソラス」は、光害が少なく、適度な高度があるため、一年中満天の星空を楽しむことができます。夜には天体観測のベストスポットとして、多くの天体ファンからも支持されています。また、近隣の海や森林など、多様な自然環境へのアクセスも容易で、四季折々の自然体験が可能です。





2. 地元の恵みを活かした食体験

「ソラス」では、いすみ市の海で採れた新鮮な海鮮や、地元のジビエなど、地域の食材を活かしたバーベキューを提供しています。地産地消をコンセプトにしたメニュー構成で、訪れる人々に千葉県いすみ市の食文化も同時に体験していただける内容となっています。





RVパーク看板





■充実したRVパークの施設内容

「ソラス」のRVパークは、キャンピングカーユーザーに最適な環境を提供します：

電源付きRVサイト(2区画)：広さ約52～60m2、ペット可、電源完備で15,000円/名～





・24時間利用可能な給排水設備

・Wi-Fi無料完備

・24時間スタッフ常駐によるセキュリティ確保

・水洗トイレ完備





さらに、RVパーク利用者は別料金で大浴場と露天風呂を利用可能です(大人1,650円、子供825円)。大浴場の営業時間は15:00～23:00および6:30～9:00です。





トイレ炊事場シャワー

大浴場





■予約方法

「ソラス RVパーク」の予約は、以下の方法で受け付けています：

RVパークサイトからご予約してください。

https://web.rv-park.jp/spaces/detail/615









■施設概要

施設名 ： ソラス RVパーク

所在地 ： 千葉県いすみ市釈迦谷1610-1

電話番号 ： 0470-62-5151(受付時間 11:00～20:00)

チェックイン／アウト： 13:00～／～10:00

主な設備 ： RVサイト、大浴場、露天風呂

利用料金 ： RVサイト 10,000円／区画4名さま～

大浴場(RVパーク利用者) 大人1,650円、子供825円

お支払い方法 ： 現金、VISA、Master Card、JCB、AMEX、

ダイナースクラブ、銀聯カード、電子マネー









■会社概要

会社名 ：株式会社大日商事

所在地 ：千葉県四街道市大日1920

代表者 ：代表取締役 原 伸行

事業内容：リゾート施設の運営、宿泊・観光サービスの提供