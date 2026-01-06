東京・新宿にて、髪の「根源」と、自身の「ルーツ」からの美しさを提案するヘアサロン「√5 SHINJYUKU(ルートファイブ 新宿)」を運営する株式会社Ｒｏｏｔ５’ｓ(代表取締役：水戸 佑歩)は、2025年12月19日(金)より、応援購入サービスMakuakeにて、長崎県五島列島産の海塩を使用したバスソルトと、100％天然植物由来のマルチオイル「RooT5 the oil & the salt」の先行販売を開始いたしました





五島列島の恵みを新宿から届ける





▼Makuakeプロジェクトページ https://www.makuake.com/project/root5_2025/









■ ブランド名「RooT5」に込めた、二つのRoot(ルーツ)

「RooT5」という名には、美容師として向き合う「髪の根源(Root)」、そして代表・水戸 佑歩の原風景である「故郷・五島列島(Root)」という、二つの意味が込められています





＜都会の喧騒の中で忙しなく過ごす日々＞

自分を見失いそうになったとき、人は自らの原点(ルーツ)に触れることで癒やされ、本来の自分へと再生します

新宿という場所で、五島の清らかな海と風を感じるプロダクトを提供することで、お客様一人ひとりが自身の「根源的な美しさ」に立ち返るためのきっかけを作りたい

それが、トップブランドで研鑽を積んできた私たちが、このブランドを立ち上げた理由です









■ プロフェッショナルが五島の素材で描く「引き算の美学」

本プロジェクトは、資生堂美容室出身の水戸佑歩・安田早織、そしてIPSA(イプサ)出身のメイクアップアーティスト・水戸由貴の3名によるチームが開発





【五島列島産・一番塩「the salt」】

＜代表のルーツである五島の豊かな海から生まれたミネラル豊富な一番塩＞

湯船の中で体を芯から温め、お肌を優しく整えます





【100％天然植物由来「the oil」】

＜髪・顔・体に＞

業界最高峰の現場で培った知見を詰め込み、ベタつきを抑えながらも深い潤いを与えるヴィーガン処方を実現しました





【限定】

＜プロの技術を体感するリターン＞

新宿の店舗「√5 SHINJYUKU」にて、プロのヘッドスパやパーソナルメイクレッスンを受けられる、プロダクトと技術が融合した特別体験も用意しています









■ 想いを繋ぐギフト

【母から娘へ、肌悩みを乗り越えるサプライズ】

公開後、大切な人への贈り物としての支持も広がっています

先日も「肌トラブルを乗り越えた娘へ、正しいケアとメイクの楽しさを知ってほしい」と願うお母様から、母娘で受ける技術体験の予約が入るなど、多感な時期のお子様を勇気づける「ルーツを整える贈り物」として注目されています









■ 開発チームプロフィール

【水戸 佑歩】

＜資生堂美容室出身＞

新宿「√5 SHINJYUKU」代表。五島の自然素材を通じたケアを提唱





【安田 早織】

＜資生堂美容室出身＞

確かな技術力と専門知識を誇るトップスタイリスト





【水戸 由貴】

＜大手化粧品ブランド「IPSA(イプサ)」にて活動＞

数千人のカウンセリング経験を持つメイクアップアーティスト