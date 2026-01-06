AI・生成AI時代に求められる経営の意思決定と実行を探る「アジャイル経営カンファレンス」を1月23日(金)に開催
一般社団法人アジャイル経営カンファレンス実行委員会は、「アジャイル経営カンファレンス」を2026年1月23日(金)に開催します。
生成AIをはじめとするAI技術の急速な進化により、企業を取り巻く環境はかつてないスピードで変化しています。このような時代において問われているのは、スピードある経営判断と、変化を前提に意思決定と実行を回し続けられる経営のあり方です。私達はこのような経営のあり方をアジャイル経営と位置づけています。
本カンファレンスでは、変化の時代における将来の描き方と、それを実現するための自律的な組織づくり、スピードある意思決定のしくみと背後にある原則について、実際に変革に取り組んできた企業や自治体の実践をもとに紐解きます。
詳細は公式サイトをご覧ください： https://agile-keiei-conf.jp/
タイトル
■開催概要
名称 ： アジャイル経営カンファレンス
開催日時 ： 2026年1月23日(金)10：30-17：30(＋懇親会～19：15)予定
開催場所 ： 三菱電機株式会社 Serendie Street Yokohama (YIMP)
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5
横浜アイマークプレイス10F
開催形式 ： リアル開催
参加費 ： 早期割引(2025年12月31日まで)27,500円
通常33,000円
※金額は税込み/ランチ/懇親会付き
対象者 ： 企業の経営者、管理職などのミドルマネジメント層、
企業の経営や部門の意思決定に関わる方
公式サイト： https://agile-keiei-conf.jp/
■登壇者
＜基調講演＞
株式会社アトラエ
代表取締役CEO 新居 佳英氏
＜講演＞
株式会社AIST Solutions
Vice CTO 和泉 憲明氏
株式会社スコラ・コンサルト
プロセスデザイナー/行政経営デザイナー
NPO法人自治体改善マネジメント研究会理事長 元吉 由紀子氏
アフラック生命保険株式会社
アジャイル推進部長 吉田 政史氏
株式会社ヒューマンルネッサンス研究所
代表取締役社長 立石 郁雄氏
ほか
【本件に関するお問い合わせ先】
アジャイル経営カンファレンス運営事務局
MAIL： info@agile-keiei-conf.jp