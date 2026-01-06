¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÈÀê¥ì¥Ýー¥È¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Õ¥ëー¥à¤¬¸ì¤ë2026Ç¯¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÂç²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥â¥Ê¥³¤Ç¸«¤»¤¿ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¡× ¡Ú2025Ç¯12·î¥â¥Ê¥³¡Û
4ÅÙ¤Î¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¼«Å¾¼Ö¥íー¥É¥ìー¥¹³¦¤ÎÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Õ¥ëー¥à¡ÊChris Froome¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÄÀÌÛ¤òÇË¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î¡¢¥â¥Ê¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2026Ç¯ ¥Ö¥¨¥ë¥¿¡¦¥¢¡¦¥¨¥¹¥Ñー¥Ë¥ã¡×¥³ー¥¹È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥Õ¥ëー¥à»á40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿²¦¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338434&id=bodyimage1¡Û
¡ÖÊª¸ì¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×3ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ
2025Ç¯8·î¤ÎÀ¨»´¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»ö¸Î¡¢¤½¤·¤Æ12·î¤Ë¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î3ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¡£Ã¯¤â¤¬¡Ö°úÂà¡×¤ò³Î¿®¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥Õ¥ëー¥à»á¤Ï¾ó¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¤Â¼è¤ê¤Ç¥â¥Ê¥³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºòÆü¡¢Âà±¡¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢ºÆ¤Ó¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¥Õ¥ëー¥à»á¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥Æ¥Ã¥¯¤È¤Î·ÀÌó¤¬2025Ç¯Ëö¤ÇËþÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Èà¤Ï¡Ö»ä¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½ºß¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·×²è¡ÊPlans in the pipeline¡Ë¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¤Î¶¯¤¤°ÕÍß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338434&id=bodyimage2¡Û
2026Ç¯¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÅÁÅý¤Ø¤Î·É°Õ¡×¤È¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×
¥Õ¥ëー¥à»á¤¬2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾¡Íø°Ê¾å¤Î¡Ö»ÈÌ¿´¶¡×¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ë¥µー¥¯¥ë¡Ê±ß´Ä¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï: ¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥¨¥ë¥¿¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ìー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÇ¯¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¶¯¤¯Êú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë: °úÂà¸å¤â¸«¿ø¤¨¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°ºâÃÄ¡×¤ÎÀßÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬ÆÀ¤¿·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤ò¼¡À¤Âå¤Ø°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬2026Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì°Ê¹ß¤Î»ä¤ÎºÇÂç¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338434&id=bodyimage3¡Û
º£²ó¤Î¼èºà¤òÃ´Åö¤·¤¿Ã®Ã«Âç½õ¤Ï¡¢¥Õ¥ëー¥à»á¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤¬¡¢²ø²æ¤äÇ¯Îð¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¾ðÇ®¤Î²Ð¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤»Ñ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¶¥µ»¼Ô¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¡¢Èà¤¬¤É¤Î¥Áー¥à¤Î¥¸¥ãー¥¸¤òÃå¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¡Ø¶¦ÌÄ¡Ù¤ò¸Æ¤Ö¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338434&id=bodyimage4¡Û
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¡¦¼èºà¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÁÇºà¤ÎÄó¶¡¡¢¼èºà¤Î¤´°ÍÍê¤Ï¡¢²¼µÁë¸ý¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦ÊóÆ»Áë¸ý¡§¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È Ã®Ã« Âç½õ¡ÊDaisuke Tarutani¡Ë ¡Ê²¤½£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ÌÁ²ñ°÷ / ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ²ñ°÷¡Ë ½êÂ°¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¼èºà¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§KANAME YAGIHASHI / Tatiana Ivanovna / HINATA TARUTANI Ï¢ÍíÀè Email¡§d.tarutani0120@gmail.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338434&id=bodyimage1¡Û
¡ÖÊª¸ì¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×3ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ
2025Ç¯8·î¤ÎÀ¨»´¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»ö¸Î¡¢¤½¤·¤Æ12·î¤Ë¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î3ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¡£Ã¯¤â¤¬¡Ö°úÂà¡×¤ò³Î¿®¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥Õ¥ëー¥à»á¤Ï¾ó¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¤Â¼è¤ê¤Ç¥â¥Ê¥³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºòÆü¡¢Âà±¡¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢ºÆ¤Ó¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¥Õ¥ëー¥à»á¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥Æ¥Ã¥¯¤È¤Î·ÀÌó¤¬2025Ç¯Ëö¤ÇËþÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Èà¤Ï¡Ö»ä¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½ºß¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·×²è¡ÊPlans in the pipeline¡Ë¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¤Î¶¯¤¤°ÕÍß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338434&id=bodyimage2¡Û
2026Ç¯¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÅÁÅý¤Ø¤Î·É°Õ¡×¤È¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×
¥Õ¥ëー¥à»á¤¬2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾¡Íø°Ê¾å¤Î¡Ö»ÈÌ¿´¶¡×¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ë¥µー¥¯¥ë¡Ê±ß´Ä¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï: ¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥¨¥ë¥¿¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ìー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÇ¯¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¶¯¤¯Êú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë: °úÂà¸å¤â¸«¿ø¤¨¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°ºâÃÄ¡×¤ÎÀßÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬ÆÀ¤¿·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤ò¼¡À¤Âå¤Ø°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬2026Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì°Ê¹ß¤Î»ä¤ÎºÇÂç¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338434&id=bodyimage3¡Û
º£²ó¤Î¼èºà¤òÃ´Åö¤·¤¿Ã®Ã«Âç½õ¤Ï¡¢¥Õ¥ëー¥à»á¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤¬¡¢²ø²æ¤äÇ¯Îð¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¾ðÇ®¤Î²Ð¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤»Ñ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¶¥µ»¼Ô¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¡¢Èà¤¬¤É¤Î¥Áー¥à¤Î¥¸¥ãー¥¸¤òÃå¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¡Ø¶¦ÌÄ¡Ù¤ò¸Æ¤Ö¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338434&id=bodyimage4¡Û
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¡¦¼èºà¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÁÇºà¤ÎÄó¶¡¡¢¼èºà¤Î¤´°ÍÍê¤Ï¡¢²¼µÁë¸ý¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦ÊóÆ»Áë¸ý¡§¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È Ã®Ã« Âç½õ¡ÊDaisuke Tarutani¡Ë ¡Ê²¤½£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ÌÁ²ñ°÷ / ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ²ñ°÷¡Ë ½êÂ°¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¼èºà¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§KANAME YAGIHASHI / Tatiana Ivanovna / HINATA TARUTANI Ï¢ÍíÀè Email¡§d.tarutani0120@gmail.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø