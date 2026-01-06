『持続可能なバイオ燃料とe-fuel（合成燃料）市場』を徹底分析し、製造技術、有力企業、生産地域・技術方式別の詳細な市場予測を掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2026年1月6日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「持続可能なバイオ燃料とe-fuel（合成燃料）の市場 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年12月29日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「持続可能なバイオ燃料とe-fuel（合成燃料）の市場 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Sustainable Biofuels & E-Fuels Market 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 400
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/sustainable-biofuels-and-e-fuels-market/1144
バイオエタノール、バイオディーゼルといった従来型第1世代バイオ燃料は商用化が急速に進んだ一方、食糧生産との競合やライフサイクルを通じた排出量、土地利用変化などの懸念から、現在では多くの国がより先進的なバイオ燃料へ移行しようとしています。先進的持続可能燃料とは非食用原料から生産されるものを指し、第2世代、第3世代、第4世代のバイオ燃料の他、再生可能電力やグリーン水素、回収したCO2に由来するe-fuelも含まれます。これらの合成燃料は、既存の内燃エンジンや世界中の燃料インフラでそのまま使えるように作られています。本調査レポートでは、先進型バイオ燃料（第2世代以降）とe-fuelを徹底分析し、製造工程から関連政策、主な技術革新、技術プロバイダー、プロジェクト開発者を分析対象とし、この分野における技術・経済的課題と機会についても取り上げています。再生可能ディーゼル、SAF（持続可能な航空燃料）、再生可能メタノールをはじめとする主要燃料に焦点を当て、生産地域（欧州、北米、南米、アジア太平洋）別、技術方式（HEFA/HVO、ガス化FT、パワー・ツー・リキッド/e-fuelなど）別の詳細な市場予測も提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338371&id=bodyimage1】
「持続可能なバイオ燃料とe-fuel（合成燃料）の市場 2026-2036年」は以下の情報を提供します
持続可能燃料市場の紹介：
- 運輸部門の脱炭素化での役割
- 世界の政策・規制概要
従来型（第1世代）バイオ燃料市場の概要：
- バイオエタノール・バイオディーゼルの製造技術、主要原料、主要生産地域
- バイオ燃料持続可能性の懸念事項解説（ライフサイクル炭素排出量、土地利用の変化、EVなど競合技術との比較）
第2世代バイオ燃料の製造技術：
以下項目の製造技術、主なイノベーション、プロジェクト事例紹介、技術サプライヤー、課題・機会分析
- 先進型バイオ燃料の主な製造方法概要
- セルロース系エタノール製造
- バイオマス、プラスチック、混合廃棄物の熱分解による熱分解油の製造
- バイオマスのガス化による合成ガス製造
- 各種バイオマス・プラスチック廃棄物の水熱液化による炭化水素の直接合成
- 合成ガスを炭化水素に変換するFT（フィッシャー・トロプシュ）合成
- バイオ原油の精製・アップグレーディング技術
- バイオガス改質やバイオマスガス化によるバイオメタノール製造
- ATJ（アルコール・トゥ・ジェット）とATG（アルコール・トゥ・ガソリン）（主にメタノールとエタノールについて）
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「持続可能なバイオ燃料とe-fuel（合成燃料）の市場 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年12月29日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「持続可能なバイオ燃料とe-fuel（合成燃料）の市場 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Sustainable Biofuels & E-Fuels Market 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 400
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/sustainable-biofuels-and-e-fuels-market/1144
バイオエタノール、バイオディーゼルといった従来型第1世代バイオ燃料は商用化が急速に進んだ一方、食糧生産との競合やライフサイクルを通じた排出量、土地利用変化などの懸念から、現在では多くの国がより先進的なバイオ燃料へ移行しようとしています。先進的持続可能燃料とは非食用原料から生産されるものを指し、第2世代、第3世代、第4世代のバイオ燃料の他、再生可能電力やグリーン水素、回収したCO2に由来するe-fuelも含まれます。これらの合成燃料は、既存の内燃エンジンや世界中の燃料インフラでそのまま使えるように作られています。本調査レポートでは、先進型バイオ燃料（第2世代以降）とe-fuelを徹底分析し、製造工程から関連政策、主な技術革新、技術プロバイダー、プロジェクト開発者を分析対象とし、この分野における技術・経済的課題と機会についても取り上げています。再生可能ディーゼル、SAF（持続可能な航空燃料）、再生可能メタノールをはじめとする主要燃料に焦点を当て、生産地域（欧州、北米、南米、アジア太平洋）別、技術方式（HEFA/HVO、ガス化FT、パワー・ツー・リキッド/e-fuelなど）別の詳細な市場予測も提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338371&id=bodyimage1】
「持続可能なバイオ燃料とe-fuel（合成燃料）の市場 2026-2036年」は以下の情報を提供します
持続可能燃料市場の紹介：
- 運輸部門の脱炭素化での役割
- 世界の政策・規制概要
従来型（第1世代）バイオ燃料市場の概要：
- バイオエタノール・バイオディーゼルの製造技術、主要原料、主要生産地域
- バイオ燃料持続可能性の懸念事項解説（ライフサイクル炭素排出量、土地利用の変化、EVなど競合技術との比較）
第2世代バイオ燃料の製造技術：
以下項目の製造技術、主なイノベーション、プロジェクト事例紹介、技術サプライヤー、課題・機会分析
- 先進型バイオ燃料の主な製造方法概要
- セルロース系エタノール製造
- バイオマス、プラスチック、混合廃棄物の熱分解による熱分解油の製造
- バイオマスのガス化による合成ガス製造
- 各種バイオマス・プラスチック廃棄物の水熱液化による炭化水素の直接合成
- 合成ガスを炭化水素に変換するFT（フィッシャー・トロプシュ）合成
- バイオ原油の精製・アップグレーディング技術
- バイオガス改質やバイオマスガス化によるバイオメタノール製造
- ATJ（アルコール・トゥ・ジェット）とATG（アルコール・トゥ・ガソリン）（主にメタノールとエタノールについて）