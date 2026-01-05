日本公認心理師ネットワークが、2026年1月5日19時30分から19時50分まで、【スクールカウンセラー向け】パワーポイントがもらえる『自己肯定感を育む力』オンラインセミナーを開催します。

【内容】

日々、生徒のサポートに尽力されているスクールカウンセラーの皆様へ。 本セミナーでは、そんな皆様の悩みを解消するために、編集可能なパワーポイントデータや台本をまるごとお渡しし、その使い方を解説します。資料作りに費やす時間を減らし、生徒一人ひとりと向き合う時間を増やすためのサポートを目的としています。■ 提供資料について：本セミナー参加者には、以下の編集可能なパワーポイントデータ・ワードデータを特典としてお渡しします。1.生徒向けパワーポイント（自己肯定感を育む力） ：30スライド2.生徒用ハンドアウト：５ページ3.生徒向け研修の台本：５ページ4.保護者向けパワーポイント（自己肯定感を育む：思春期の子どもたちの「心の土台」を育む）：18スライド5.保護者配布用ハンドアウト：５ページ6.保護者向け研修台本：４ページ※ダウンロード期限は、2026年1月末日です。ダウンロード方法は、Peatixの視聴ページの「イベントへの参加方法」でご確認ください。編集可能なデータでお渡しするので、対象となる方のニーズに応じて、それぞれでカスタマイズしていただくことも可能です。■ セミナー内容・資料を最大限活用するためのロールプレイの方法やポイント解説・校内研修での効果的な伝え方■ 参加対象スクールカウンセラー、教育関係者、生徒の心身のサポートに関わる専門家ご参加を心よりお待ちしております。■ 開催方法Zoomウェビナー（お申し込みの方全員、2026年1月末日まで見逃し配信を視聴できます。）

【講師】

安東大起（臨床心理士・公認心理師・一般社団法人パーマネント・クリエイティブ・マインド代表理事・一般社団法人兵庫県公認心理師会副会長）香川葉月（臨床心理士・公認心理師・一般社団法人兵庫県公認心理師会理事）

【イベント概要】

日時：2026/1/5 (月)19:30 - 19:50方法：オンライン開催参加費：4980円

■ 参考【過去の日本公認心理師ネットワーク主催セミナーの資料販売はこちら】https://pcmhimeji.thebase.in/【過去の日本公認心理師ネットワーク主催セミナーのアーカイブ動画はこちら】https://pcm.share-wis.com/

https://selffsc.peatix.com/?utm_source=newscast&utm_medium=social&utm_campaign=first