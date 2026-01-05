2025-2026年「冬の雪、暖かな陽光－瀋陽でお会いしましょう」氷雪カーニバルシリーズと第3回雪上サッカービレッジ・スーパーリーグが盛大に開幕

AsiaNet 201346 （0003）

【瀋陽（中国）2026年1月5日新華社＝共同通信JBN】2025-2026年 "Winter Snow, Warm Sunshine - Meet in Shenyang" Ice and Snow Carnival Series & the 3rd Snow Football Village Super League（「冬の雪、暖かな陽光－瀋陽でお会いしましょう」氷雪カーニバルシリーズと第3回雪上サッカービレッジ・スーパーリーグ）の開幕式が12月28日、中国の瀋陽市瀋北新区Daomeng Townで開催されました。中国共産党（CPC）瀋陽市委員会副書記で瀋陽市市長のLyu Zhicheng氏が出席し、開幕を宣言しました。

瀋陽の冬は、氷雪関連消費とウインタースポーツが盛んです。第15回National Winter Games（全国冬季運動会）の開催準備を機に、瀋陽は氷雪観光、ウインタースポーツ、氷雪文化、ウインタースポーツ用品を網羅する包括的な産業チェーンの構築を進めています。こうした取り組みにより、冬季プロジェクトやサービスの供給が継続的に充実し、新たな成長エンジンとしての氷雪経済の発展が加速しています。本イベントはShenyang Municipal People's Government（瀋陽市人民政府）が主催し、CPC瀋陽市委員会宣伝部（Publicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee）、Shenyang Municipal Bureau of Culture, Tourism, Radio and Television（瀋陽市文化観光ラジオテレビ局）、Shenyang Bureau of Sports（瀋陽市スポーツ局）、People's Government of Shenbei New District（瀋北新区人民政府）、Shenyang Culture, Sports and Tourism Industry Development Group Co., Ltd.が共同で企画・運営を行いました。

このイベントの開幕は、今冬の瀋陽の氷雪観光シーズンのわくわくするような幕開けとなるだけでなく、文化、観光、スポーツ、商業を一体化した高品質で革新的なイベントの正式なスタートを意味します。2025-2026年氷雪シーズンに向け、瀋陽市は「Winter Snow, Warm Sunshine - Meet in Shenyang」をテーマに掲げ、市内の文化・観光資源を連携させ、「雪の楽しみと温泉、舞台パフォーマンスと美術展、新年の民俗風習」を軸とした約300の文化、観光、スポーツ、商業イベントを展開します。同市は、Ice and Snow（氷雪）、Culture（文化）、Warmth（温かさ）、Integration（統合）、Folk Customs（民俗風習）、Heartwarming Hospitality（心温まるおもてなし）という6つの優れたネームカードを誠意をもって提示し、伝統と現代的な創造性が融合した楽しいカーニバルを創出します。氷とスポーツを中心に据え、瀋北新区では第3回 Snow Football Village Super Leagueを開催し、「サッカー＋氷雪＋温泉＋無形文化遺産＋パフォーマンス＋市場」といった複数のモデルを革新的に融合します。本イベントには瀋陽市のさまざまな区、瀋陽大都市圏の都市、他の省から100チーム以上が参加し、新たな冬季文化観光IPを創出しています。

イベント期間中、出席した首脳やゲストはDaomeng Space Ice and Snow Market とIce and Snow World（氷雪ワールド）を訪問しました。全長400メートルのスノースライド（雪のすべり台）が稼働を開始し、40もの氷雪アクティビティー、定期的な花火大会、そして地元グルメ、薬膳料理、温かい飲み物など、多彩な特別サービスが提供されました。ビジターは冬の活気と喜びに満ちた様子で雪景色とアトラクションの間を行き来し、瀋陽の氷雪経済の強さと活力を鮮やかに示しました。

ソース：Publicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee